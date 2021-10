Toulouse. Des idées de sorties monstrueuses pour Halloween

Soirée épouvante dans un musée, jeux de piste effrayant, visite à la lampe torche et Halloween party endiablée. Pour ceux qui souhaitent s’éloigner de la traditionnelle quête de bonbons et autres friandises, le JT a sélectionné quatre idées de sorties monstrueuses pour tous les âges et tous les goûts.

Une journée spéciale Halloween au musée des Augustins

Outre les nombreuses activités et les différents ateliers proposés aux enfants par le musée des Augustines durant la première semaine des vacances de Toussaint, le lieu organise une journée spéciale Halloween le 31 octobre prochain. Trois parcours, adaptés à différents âges, ont été imaginés pour affronter une horde de zombies qui s’apprête à envahir le musée. À 11h d’abord, une chasse aux fantômes est accessible aux plus de 5 ans. Des spectres se sont introduits dans le bâtiment et provoquent la panique chez les visiteurs. Les enfants seront chargés de débarrasser le musée de ces résidents encombrants. Puis à 17h30, les 8-17 ans devront surmonter leurs peurs et déambuler dans les salles pour échapper aux zombies. Enfin, à 21h, les plus de 15 ans s’élanceront sur un parcours effrayant au milieu des zombies. Leur but ? Tout visiter et ne pas mourir… À noter que les déguisements seront appréciés.

Infos pratiques : La Chasse aux fantômes le 31 octobre à 11h (à partir de 5 ans), 8 euros. L’invasion des zombies le 31 octobre à 17h30 (pour les 8-17 ans) 8 euros. L’invasion nocturne des zombies le 31 octobre à 21h (à partir de 15 ans) 15 euros.

Une enquête dans les rues de Toulouse

Le city-guide spécialisé dans les sorties pour enfants CitizenKid propose aux plus jeunes une grande enquête pour Halloween à Toulouse. Deux parcours ont été imaginés : l’un dans le quartier Saint Sernin, l’autre au Capitole. Dans les deux cas, les petits détectives devront résoudre une mystérieuse affaire au sein de l’Académie des monstres.

Le premier jeu met en scène Lucifer Malefou, le garçon le plus polisson de l’Académie des monstres. Il vient de disparaître alors qu’il préparait une grosse bêtise pour gâcher les fêtes d’Halloween. Tous les membres du personnel de l’établissement sont suspectés de son enlèvement. Mais lequel est le coupable ? Aux enfants de le retrouver.

Le second parcours est destiné aux 3-12 ans, accompagnés de leurs parents. Armés d’un livret-jeu et vêtus de leurs plus beaux déguisements, ils vont questionner les commerçants du quartier et résoudre d’effroyables énigmes pour identifier le coupable parmi les 12 suspects. À la fin du jeu d’une heure environ, tous les participants, parents et enfants, seront récompensés par des gourmandises et des cadeaux promotionnels.

Infos pratiques : Le samedi 30 octobre. Tarifs : 11€/enfant et 9€/parent. Plusieurs créneaux horaires à disposition sur inscription obligatoire.

Pour Halloween, explorez une bibliothèque à la lampe torche

Que se passe-t-il la nuit dans une bibliothèque ? Que deviennent les livres et les innombrables personnages qui peuplent leurs pages, une fois les volets fermés et la grille abaissée ? Ce vendredi 29 octobre, la bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, rue du Périgord, laissera entrer les enfants les plus intrépides pour aller explorer une bibliothèque silencieuse et plongée dans le noir. En plus d’une bonne dose de courage, les jeunes visiteurs devront être déguisés, Halloween oblige, et être munis d’une lampe torche. Une soirée aux frissons garantis qui débutera à 18h. Attention à ne pas se perdre entre les rayons chargés de livres.

Infos pratiques : Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, rue du Périgord. Vendredi 29 octobre à 18h. De 6 à 8 ans – Durée : 45 min. Inscription 05 62 27 66 66 (Animation sous réserve)

Halloween party au Mama Shelter

Le Mama Shelter de Toulouse fait sa propre fête d’Halloween le 31 octobre, et vous y convie. Elle commence à 12h30, pour le brunch. Toute la famille pourra ainsi se délecter du traditionnel menu gargantuesque. Et pendant que les parents discuteront à table, les enfants seront invités à participer à diverses activités, à partir de 13h30. Ils fabriqueront des sacs à bonbons “Trick or treat”, se feront maquiller en toutes sortes de monstres, ou assisteront à la diffusion d’un film sur le thème d’Halloween au cinéma privé du Mama Shelter. Ils pourront même apprendre la chorégraphie de la chanson “Thriller” de Michael Jackson. Et les adultes ne seront pas en reste. Un film d’horreur sera projeté au Cinémama en soirée. Ils pourront enchaîner avec une Halloween party, et ce jusqu’à minuit, animée par DJ Jordane (hip-hop, funk, disco moderne). À noter que les personnes déguisées auront droit à un cocktail gratuit.

Infos pratiques : Mama Shelter, 54 boulevard Carnot à Toulouse. Réservation au 05.31.50.50.05 ou sur le site.