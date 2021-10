Toulouse. Les bus et trams perturbés par un mouvement de grève

En raison d’un mouvement de grève annoncé par Tisséo, des perturbations sont à prévoir sur les lignes de bus et de tram à Toulouse, ce lundi 4 octobre 2021.

Suite à un appel à la grève lancé par les syndicats CGT et FNCR, de fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau de transport en commun de Toulouse, notamment les bus et le tram, ce lundi 4 octobre. Ces perturbations concerneront les lignes de bus et de tram mais les deux lignes de métro ne sont pas impactées.

Lancé par les syndicats CGT et FNCR, ce mouvement social vise à protester contre le projet sous-traitance de certaines lignes de Bus (26/53/69/80). Les syndicalistes s’inquiètent notamment d’une généralisation de ce modèle de gestion d’un service public municipal.

Les usagers sont invités à se rendre sur le site internet de Tisséo pour avoir plus d’informations sur les conditions de circulation.