Toulouse. Bientôt une fresque le long du canal du Midi

La Ville de Toulouse compter réaliser une fresque sur le mur de la trémie du pont Guilheméry le long du canal du Midi durant le printemps 2022.

La Ville de Toulouse prévoit de réaliser une fresque sur le mur de la trémie du pont Guilheméry le long du canal du Midi durant le mois d’avril 2022. Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’action culturelle et de coopération avec le secteur associatif. La mairie a donc lancé un appel à projets pour cette réalisation.

La fresque mettra en valeur “le canal du Midi et ses éléments patrimoniaux, notamment son classement à l’UNESCO. (…) L’œuvre portera sur l’histoire de la construction du Canal du midi et sa position centrale sur le territoire toulousain. Pourront également être évoqués l’eau, la faune et la flore de ce patrimoine unique”, détaille l’appel à projets disponible sur le site de la mairie de Toulouse.

La fresque fera 64 mètres de long pour une hauteur allant jusqu’à cinq mètres. Le mur qui l’accueillera étant au niveau même du canal, les artistes qui réaliseront la fresque seront sur la Midinet, un bateau nettoyeur disposant d’une plate-forme de travail.