Toulouse : 5 idées pour se faire un resto sans gluten

Manger au restaurant peut vite virer au casse-tête pour les personnes allergiques ou intolérantes au gluten qui trouvent, à Toulouse, trop peu de cartes proposant des alternatives adaptées. Voici donc une sélection de cinq tables originales pour se faire un bon gueuleton… sans gluten.

Douceurs végétales : végan, cru et sans gluten

A deux pas de la place Saint-Aubin, l’enseigne orange du petit restaurant Douceurs végétales donne un avant goût lumineux du caractère et de la cuisine de sa surprenante cheffe Leilla Bogaert. Spécialisée dans la cuisine Raw, le crudivorisme moderne, Leilla Bogaert propose, toujours avec le sourire, des plats 100 % végétaux et bios, aussi savoureux qu’inventifs. Soucieuse du bien-être et de la santé de ses clients, cette naturopathe de formation n’hésite pas à revisiter, en version végan et sans gluten, des classiques comme la pizza. Chaque jour, la carte propose deux plats du jour, l’un cru et l’autre cuit, « pour ne pas froisser les habitudes de chacun ». Leila Bogaert fait également traiteur et propose des ateliers et des formations pour les chefs crudivores en herbe. Une adresse incontournable pour les gourmets qui ne veulent pas sacrifier la satisfaction des papilles à leur régime.

Infos pratiques

11 Rue de l’Étoile

05 31 54 10 64

Yard : des burgers et de la bière sans gluten

Comme manger sans gluten ne signifie pas nécessairement manger végan ou cru, voici une proposition un peu moins “healthy” : un burger sans gluten au Yard, rue du Taur ! Mais attention, manger un burger ne rime pas non plus nécessairement avec mal bouffe. En effet, cette Burger Factory propose une version soignée et fait maison, avec un pain boulanger, du célèbre sandwich nord-américain. Le tout accompagné de frites maison. Les amateurs désireux d’éviter le gluten n’auront qu’a commander le burger de leur choix dans un pain spécial. (Attention, pour les plus sensibles, aux éventuelles traces et contaminations croisées). Enfin, pour que le plaisir soit total, le restaurant propose aussi une bière sans gluten et des frites maison.

Infos pratiques

51 rue du Taur

05 61 23 93 98

Livraisons à domicile et commandes à emporter

Silex & Fourchette : Une cuisine paléo et sans gluten

Venue d’outre-Atlantique, le régime paléo consiste à s’inspirer de l’alimentation de nos ancêtres préhistoriques pour se nourrir selon un régime alimentaire « brut et sain ». Ainsi, rue des Lois, en plein centre de Toulouse, le restaurant Silex & Fourchette propose une cuisine basée sur des aliments frais et naturellement sans gluten ni lactose. Des fruits et légumes frais, bien sûr, mais également de la viande, du poisson ou des œufs pour les protéines ainsi que des graines, des baies ou des noix. Bref, tout un menu de chasseur-cueilleur. Et, comme nos cousins du paléolithique ne s’étaient pas encore lancés dans la culture du blé (apparue à la période néolithique), ils ignoraient tout de problèmes liés au gluten. Ici, les farines sont donc toutes moulues sur place à base de riz, de châtaignes ou de pois chiches et de laits végétaux. Une expérience hors du temps, idéale pour les allergiques ou intolérants au gluten comme au lactose.

Infos pratiques

42 Rue Des Lois

07 61 25 65 72

Sixta : Resto, salon de thé et… salon de sieste

Le Sixta est avant tout un restaurant et salon de thé végétarien qui propose, dans un décor épuré et reposant, des menus composés avec des produits bios, locaux et de saison. Mais pour ne laisser personne de côté, cette charmante table de la rue Bayard, près de la gare, prévoit systématiquement des alternatives sans gluten, sans lactose… et crues. De quoi trouver son compte parmi l’une des trois propositions hebdomadaires d’entrées, de plats et de desserts. Le petit plus du lieu : le Sixta dispose également d’un espace sieste.

Infos pratiques

28 rue Bayard

09 54 52 92 67

Le salon d’Eugénie : brunch, grignotages et cookies sans gluten

En plein centre ville, à quelques centaines de mètres du Capitole, Le Salon d’Eugénie est un salon de thé-glacier à l’esprit et au décor un tantinet “british”. Pâtisseries, bowls et salades, le lieu est idéal pour une pause grignotage. Tant pour le goûter que pour la pause de midi ou un brunch dominical en terrasse. Parmi les plats, les bruschettes ou les suggestions, le client trouvera toujours une proposition sans gluten voire végan. Et, cerise sur la gâteau, on y trouve même des cookies sans gluten.

Infos pratiques

16 rue des Lois

31000 Toulouse

Tél. 05 62 30 84 52