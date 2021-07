T-Live Média : la start-up qui retransmet les événements en live streaming

La start-up toulousaine T-Live Média est lauréate du Challenge Innovation de Toulouse Métropole. Le concept ? Retransmettre des événements en live streaming grâce à un équipement immersif.

Le Challenge Innovation de Toulouse Métropole a désigné ses lauréats. Cette année, la start-up toulousaine T-Live Média a convaincu le jury. Après l’étude du dossier de candidature et un oral de sélection, elle a été choisie pour la crédibilité de sa démarche entrepreneuriale et le caractère innovant de son projet. D’après le jury, T-Live Média répond à des besoins nouveaux en termes de “solutions innovantes de participation citoyenne”.

Des événements retransmis en Live

Le concept de T-Live Média repose sur la retransmissions d’événements en Live Streaming. Grâce à un équipement spécial, la start-up a déjà couvert de nombreuses célébrations. Entre autres, la Japan Expo à Paris, le Red Bull Kumite, la Paris Games Week ou encore le Forum toulousain Le Numérique prend ses quartiers. “Notre équipement permet de partager tout type de contenu vidéo en haute définition, en direct, avec la meilleure couverture réseau possible et sur de nombreux réseaux et plateformes. Jusqu’à présent, ce type de dispositif était exclusivement dédié à l’univers Tech et Gaming”, explique Ladjal Reziga, CEO de T-Live Média.

Un équipement inspiré de l’univers du Gaming

Le projet naît à Toulouse en 2018. Passionné de jeux vidéos, Ladjal Reziga imagine un dispositif complet de diffusion vidéo en temps réel. Le concept s’inspire directement de l’univers des Gamers. Intitulé le “KAYS”, l’équipement plonge les joueurs en immersion totale. Il comprend un sac à dos équipé d’une brique technologique avec caméras, stabilisateur, batteries, modem 4G/5G multi-opérateurs, carte et système d’exploitation.

Le tout est couplé à une application mobile de régie vidéo, appelée “T-Live Remote”. Elle permet de contrôler le sac en temps réel et à distance. L’application est disponible depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Le sac à dos nomade “KAYS” dispose d’une autonomie de 10h. Il est imperméable et ignifugé.

Depuis juin 2020, le Challenge Innovation de Toulouse Métropole récompense des solutions durables et innovantes pour la ville de demain. Lauréate du concours, T-Live Média bénéficiera notamment d’un accompagnement de la part des équipes de Toulouse Métropole et d’une subvention de 25 000 €.