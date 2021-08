SNCF. Des perturbations entre Toulouse et Rodez ce mardi 17 août

La circulation des trains de la SNCF est perturbée ce mardi 17 août au matin entre Toulouse et Rodez. Elles sont simplement dues à des difficultés de mise en circulation d’un train.

La circulation des trains de la SNCF est perturbée ce mardi 17 août au matin entre Toulouse et Rodez. Une panne de signalisation est en cause. © Cécile MootzDes perturbations sont en cours sur la ligne entre Toulouse et Rodez ce mardi 17 août depuis 7 h 30, a indiqué la SNCF. Elles sont simplement dues à des difficultés de mise en circulation d’un TER qui a finalement été annulé. Les passagers ont été orientés vers le suivant. En revanche, le reste du réseau n’est pas impacté, selon la société de transport.

🚦 #FlashInfoliOTrain 7h30 🔹Perturbation sur l'axe #Rodez #Toulouse Ailleurs, le trafic est majoritairement fluide ✅ Une ❓sur vos trajets dans la région #Occitanie ? N'hésitez pas, on vous répond jusqu'à 20h 📲💬 pic.twitter.com/Jz2FeNMgTi — SNCF TER liO OCCITANIE (@TER_Occitanie) August 17, 2021

Pour suivre l’évolution du trafic, rendez-vous également sur le fil officiel Twitter SNCF TER lio Occitanie.