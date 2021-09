SNCF : la ligne Paris – Toulouse – Tarbes rouvrira le 10 décembre

Le directeur de la SNCF annonce la réouverture, le 10 décembre prochain, de la ligne qui relie Paris à Tarbes, en passant par Toulouse.

La relance des trains de nuit se poursuit. Après la réouverture de la ligne Paris-Nice, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a annoncé, ce dimanche 12 septembre, sur RTL, Le Figaro et LCI, celle du Paris-Tarbes pour le 10 décembre prochain. Une liaison, via Toulouse, longtemps connue sous le nom de la Palombe Bleue, qui avait été fermée en 2017. « Il y a eu un changement de paradigme. La conscience écolo des Français est beaucoup plus forte. Dès lors, il est normal que les pouvoirs publics adressent ce sujet », déclare Jean-Pierre Farandou.

100 millions d’euros de rénovation

Objectif annoncé par le gouvernement, dans le cadre du plan de relance : la réouverture progressive d’une dizaine de trains de nuit dans les prochaines années. L’État a déjà consacré 100 millions d’euros à la rénovation des voitures et des ateliers du Paris-Tarbes et du Paris-Nice. Ce dernier connaît un vif succès depuis son redémarrage, en mai dernier.

