Restauration et transports scolaires : préparez la rentrée en ligne

Pour les demandes d’aide à la restauration scolaire et l’inscription aux transports scolaires, le Conseil départemental de Haute-Garonne appelle à privilégier les démarches sur Internet.

Aide à la restauration scolaire

Parce que “le coût de l’alimentation impacte directement le budget des familles, le Conseil départemental a mis en place une aide financière destiné aux familles modestes – sous conditions de ressources – sur le coût du repas permettant sa prise en charge totale ou partielle”. Les services du Département indiquent que “plus de 20 000 collégiens bénéficient de cette aide chaque année”. Depuis le mois de juin 2021, il est possible de faire une estimation de son aide à la restauration scolaire et de déposer un dossier.

Vous avez jusqu’au 24 septembre 2021 pour déposer ou compléter votre demande.

Pour déposer votre demande par téléphone, un N° vert est à votre disposition : 0801 801 808 (service et appel gratuits depuis un poste fixe), du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Transports scolaires

La Région Occitanie et le Conseil départemental de la Haute-Garonne ont décidé de maintenir la gratuité des transports scolaires pour les élèves de la maternelle à la terminale. “Plus de 75 000 élèves sont concernés”, et cela représente pour les familles “une économie annuelle de plus de 662 euros par enfant transporté”.

Les inscriptions pour les transports scolaires de l’année 2021-2022 se sont déroulées du 2 juin au 6 juillet. En cas de question relative aux transports, appelez le numéro vert 0 800 011 593 (service et appel gratuits depuis un poste fixe).

Le Conseil départemental de Haute-Garonne appelle à privilégier les démarches sur Internet, mais si vous devez vous déplacer à l’Hôtel du Département, les règles sanitaires liées à la Covid-19 s’imposent : port du masque, distanciation physique, gel obligatoire.

Source : Conseil départemental de la Haute-Garonne