Rentrée scolaire 2022 : création de 139 postes d’enseignants dans l’Académie de Toulouse

La rentrée se prépare avec huit mois d’avance dans l’Académie de Toulouse. Ainsi, le recteur Mostafa Fourar annonce les moyens dont disposeront les écoles, les collèges et les lycées en septembre prochain. 139 postes d’enseignants seront notamment créés, alors que le nombre d’élèves diminue.

La gestion du personnel est un véritable casse-tête en cette période de crise sanitaire, d’autant plus lorsque les effectifs manquent. C’est le cas dans l’Académie de Toulouse, où des mesures exceptionnelles ont été prises pour assurer la continuité pédagogique. Mais de façon plus générale, la gestion des ressources humaines est LE sujet épineux de chaque rentrée scolaire, l’une des principales préoccupations du recteur Mostafa Fourar. Il fait ainsi le point sur les moyens qui seront déployés lors de la rentrée scolaire de septembre 2022, dans le premier et second degré : il annonce notamment le recrutement de 139 enseignants dans l’Académie de Toulouse.

De l’administration à l’enseignement, création de 174 postes dans l’Académie de Toulouse

L’Académie de Toulouse se verra doter de nouveaux moyens d’enseignement à la rentrée 2022, comme le détaille le recteur. Il est question de la création de 174 postes, répartis dans toute la chaîne de fonctionnement d’un établissement scolaire. « Des équivalents temps plein (ETP) supplémentaires, qui viendront renforcer les équipes déjà en place. Il ne s’agit pas de remplacements de potentiels départs, mais bel et bien de création de postes », précise Mostafa Fourar.

Ainsi, 10 ETP grossiront les pôles administratifs en septembre prochain. Et 4 postes sont annoncés au sein des personnels de direction. Dans un même temps, 18 conseillers principaux d’éducation (CPE) et 3 infirmiers intégreront les établissements de l’Académie, « afin d’accompagner la politique d’égalité des chances, notamment en faveur de la mixité sociale, et la qualité de la vie scolaire », explique le recteur.

Une hausse des moyens humains dans l’encadrement mais aussi dans l’enseignement, puisque 60 (ETP) enseignants seront recrutés dans le premier degré, et 79 dans le second.

Plus d’enseignants pour moins d’élèves dans le premier degré

Dans le premier degré, 60 nouveaux enseignants sont donc attendus pour la rentrée 2022, « tandis que nous prévoyons une baisse de 2 587 du nombre d’élèves », met en perspective Mostafa Fourar. « Les créations de postes et la diminution démographique dans les écoles devrait nous permettre de dégager des moyens supplémentaires », analyse-t-il. Le taux d’encadrement passe ainsi de 5,71 professeurs pour 100 élèves en 2021, à 5,79 en septembre prochain.

Des dotations « sans précédent », selon l’Académie, qui permettront de répondre aux cinq priorités de cette rentrée :

plafonner les effectifs à 24 en grande section, CP et CE1 .

. dédoubler les classes de grande section en éducation prioritaire .

. améliorer le régime de décharges de service des directeurs d’école.

accompagner l’école inclusive.

conforter le respect des principes de la République.

Premier degré : la totalité des dotations pour la Haute-Garonne

Mais si tous les départements de l’Académie voient ainsi leur taux d’encadrement augmenter dans le premier degré, la Haute-Garonne accuse un retard en la matière avec 5,46 enseignants pour 100 élèves. Un chiffre qui souligne le manque de professeurs prégnant sur le territoire, actuellement 6 500 dans le département. « C’est pour cela que les 60 emplois prévus pour la rentrée seront intégralement créés dans ce dernier », justifie le recteur. Il précise toutefois que cela ne se fera pas au détriment des autres secteurs : « Il n’y aura aucune suppression de postes », promet-il.

En revanche, il n’exclut pas la possibilité de fermer des classes pour adapter le nombre d’enseignants aux effectifs présents. Assurant que « tout sera fait pour minimiser les conséquences pour les professeurs, pour les familles et pour les communes ».

79 nouveaux enseignants pour le second degré

Dans le second degré aussi, l’Académie annonce des créations de postes d’enseignants. 79 au total, mais dont la répartition par départements n’est pas encore connue. Et, tout comme dans les écoles, il s’agira de nouveaux emplois qui seront déployés dans les collèges et les lycées et qui viendront s’ajouter aux 16 000 déjà existants.

Quant aux effectifs, le nombre d’élèves est en baisse dans tous les départements, excepté en Haute-Garonne où 935 collégiens et lycéens supplémentaires devraient effectuer leur rentrée en septembre prochain. Il est ainsi fort probable que la majorité des postes annoncés soient alloués aux établissements de ce département. D’autant que quatre collèges et un lycée vont ouvrir leurs portes en 2022.