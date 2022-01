Que faire à Toulouse pendant le dernier week-end des vacances de Noël ?

La fin des vacances approche mais Toulouse continue de s’animer ce week-end. Diffusion de l’étrange Noël de monsieur Jack, nouvelle exposition au Quais des Savoirs et balade en famille dans un domaine agricole : voici cinq idées de sorties pour bien commencer l’année.

L’étrange Noël de Monsieur Jack à l’American Cosmograph

L’American Cosmograph de Toulouse diffuse, ce dimanche, le célèbre film de Tim Burton et Henry Selick L’étrange Noël de Monsieur Jack, un savoureux mélange entre la féérie des fêtes de fin d’année et le monde effrayant d’Halloween. Ce long métrage d’animation, tourné avec une technique d’animation en image par image, raconte l’histoire de Jack Skellington, un épouvantail squelettique qui vit dans la ville d’Halloween. Alors qu’il prépare, sans trop d’entrain, la fête d’Haloween, il tombe sur une porte qui le mène jusqu’à la ville de Noël. Celui-ci se met alors dans le crâne de remplacer le Père Noël… Monstres, lutins, zombies, sorcières et gobelins… tout ce petit univers monstrueux va être bouleversé. Sur une musique endiablée, ce conte de Noël fantaisiste est un chef-d’œuvre riche en surprises.

Informations pratiques

Diffusion ce dimanche 2 janvier à 19h50 en VO sous-titrée en français.

Durée : 1 heure et 16 minutes. Plus d’informations ici.

Une “Balade en circassie” au Théâtre de la Violette

La compagnie de La Cabriole organise trois représentations du spectacle Balade en Circassie au théâtre de la Violette à Toulouse ce dimanche 2 janvier à 9h45, 10h45 et 16h30. Danse de sabres, domptage de chapeau, hula hoop, partage de massues… Maria et Jojo, les deux protagonistes de ce spectacle explorent les arts du cirque avec humour et entrain. Autour de leur orgue de barbarie, Maria envoute le public avec sa danse et Jojo, lu… fait de son mieux pour l’accompagner au chant. Le public sera même invité à le secourir en chantant à son tour. Un spectacle tout public et tous azimuts.

Informations pratiques

Théâtre de la Violette, 67 chemin de Pujibet, Toulouse.

Durée du spectacle : 30 minutes. Réservations ici.

Nouvelle exposition au Quai des Savoirs de Toulouse

Le Quai des Savoirs de Toulouse accueille, depuis le dimanche 26 décembre et pour le premier week-end complet, une exposition intitulée “Esprit Critique”. Afin d’aiguiser votre esprit critique, de façon ludique, cette exposition vous propose un parcours dans une ville fictive ou règne un parfum d’intox, de désinformation, et de manipulation. Confronté à des discours fallacieux, à des médias pas toujours objectifs et à des communiquant aguéris aux techniques du marketing, vous devrez déjouer les pièges d’une logique parfois trop évidente ou contre intuitive, démasquer les idées préconçues et, surtout, vérifier vos informations. « Vous ressortirez en sachant qu’il ne faut pas douter de tout, qu’il ne faut pas douter de rien, mais qu’il convient de douter méthodiquement », avertit le Quai des Savoirs.

Informations pratiques

39 allée Jules Guesde, Toulouse

Jusqu’au 6 novembre 2022. Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

De 5 à 7 euros. Gratuit le premier dimanche du mois. Pass sanitaire obligatoire.



Dernier week-end de Noël à la patinoire de Blagnac

C’est le dernier week-end des vacances de fin d’année, mais aussi le dernier week-end pour voir les décorations de Noël à la patinoire Jacques-Raynaud de Blagnac, au nord de Toulouse. Si vous souhaitez passer un bon moment en famille, cette activité est faite pour vous. Il suffit de chausser ses patins et de se lancer sur la glace. Ambiance garantie grâce au fond musical qui vous permettra de vous prendre pour une star de la danse sur glace. Les samedis et dimanches matins, un espace est aménagé pour les plus petits.

Informations pratiques

10 avenue du Général de Gaulle, Blagnac

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans

Horaires : fermée samedi 1 janvier, ouverte dimanche 2 janvier de 10h à 18h30

Visite du domaine de Candie, aux portes de Toulouse

Autre idée sortie pour ce week-end : la visite du domaine agricole de Candie, qui s’étale entre les quartiers de Ginestous, Pech David et Gabardie. 220 hectares des terres de la régie agricole municipale sont mises en culture (blé, orge, soja, sorgho etc), dont 14 hectares de vignes et de plantations naturelles (haies champêtres, prairies sauvages). L’ensemble de la production de vin et de céréales est certifiée Agriculture Biologique (AB) depuis 2014. Au centre du domaine trône le château de Candie, bâti à la fin du XIIIe siècle par la famille Ysalguier, propriétaire d’une vingtaine de seigneuries aux environs de Toulouse. Il abrite le chai, une maison de maître et un pigeonnier. Propriété de la Ville depuis 1976, il est inscrit au titre de monument historique depuis plus de 20 ans. Le parc et la ferme le sont également depuis 1942.

Informations pratiques

17 chemin de la Saudrune, Toulouse. Métro ligne A, station Basso Cambo

Plus d’informations ici