La prime d’aides aux étudiants en médecine s’étend aux élèves de 3e année

Depuis le 28 juin 2021, les aides pour les étudiants en médecine sont étendues aux élèves de troisième année. Ces derniers peuvent toucher une indemnité de 97,5 euros brut par semaine.

Particulièrement sollicités depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de récompenser les étudiants en médecine. Le décret du 26 avril 2021, accorde une indemnité aux élèves du second cycle d’odontologie, de pharmacie, de maïeutique et de médecine. Plus particulièrement, les premières et les deuxièmes années. Ils peuvent toucher respectivement 65 et 80 euros brut pour cinq jours de travail ouvrés. Le décret du 25 juin dernier étend ces aides aux jeunes médecins en troisième année.

97,5 euros par semaine pour les étudiants de 3e année

Depuis le 28 juin, les élèves en troisième année du second cycle ont droit à une prime de 97,5 euros brut par semaine. Les conditions? Comme pour les deux premières aides, le jeune médecin doit avoir travaillé au moins cinq jours dans un service de soins critiques ou dédié à l’accueil des patients atteints du Covid. Le tout entre le 1er avril et le 30 juin 2021.

Le centre hospitalier universitaire de rattachement verse l’indemnité exceptionnelle au terme du mois au cours duquel l’exercice ouvre droit au versement de la prime.