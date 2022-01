Le toulousain Pierre Bondon est élu “Mister universel France”

Pierre Bondon, un Toulousain âgé de 30 ans, qui représentait l’ex-région Midi-Pyrénées, a été élu “Mister universel France” lors de la finale du concours de beauté qui s’est tenue à Lyon samedi dernier.

Il est grand (1.83 mètre), il est brun et Toulousain. Pierre Bondon, qui représentait l’ex-région Midi-Pyrénées lors de la finale du concours de beauté “Mister universel France” à Lyon samedi dernier a décroché l’écharpe du “plus bel homme du pays” grâce aux votes du public et du jury.

Originaire de Toulouse, le trentenaire se définit en quelques mots comme un « passionné de nature, de voyages et de sport ». Il est diplômé, depuis 2015, d’un Master de banque et finance européennes de la Toulouse School of Management (IAE), une composante de l’Université Toulouse 1 Capitole. « Dans le cadre de mon métier, j’ai par la suite beaucoup voyagé dans le grand Sud-Ouest pendant près de quatre ans afin de me former et de monter en compétences. J’ai pu exercer des postes d’analyste risque crédit, de conseiller professionnel et de directeur d’agence bancaire », explique-t-il.

Pierre Bondon représentera la France au concours international

Muni de son écharpe “Mister Universel France”, Pierre Bondon devra représenter le pays au grand concours international “Mister Supranational” organisé cet été en Pologne. Cette compétition regroupe une quarantaine de candidats originaires du monde entier. Le Toulousain tentera alors de succéder à Varo Vargas, élu en 2021. Lors de cette dernière édition, le français Fabien Mounoussamy a terminé 14e.

Lors de la finale de “Mister Universel France”, le représentant de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Arnaud Deregnaucourt a pris la place de premier dauphin et représentera la France à l’élection “Mister Global” en Thaïlande dans les prochains mois. Philippe Reot, qui occupe la troisième place du classement, représentait la région Ile-de-France. Il est suivi de près par Marc-Elie Biron (Martinique) et Gianni Giacalone (Occitanie).