Photos : comparez la Haute-Garonne d’hier et d’aujourd’hui

Le Conseil départemental a mis en ligne l’intégralité des contributions au projet “Re-photographions la Haute-Garonne” : près de 1500 photos des villes et villages du département à comparer avec des cartes postales d’il y a 100 ans.

Voilà une nouvelle collection des Archives de la Haute-Garonne qui va passionner les amoureux du département. Suite au succès de l’opération “Re-photographions la Haute-Garonne”, le Conseil départemental a voulu valoriser les près de 1500 clichés pris par les participants en les mettant en ligne sur son site internet. Une carte interactive permet de découvrir l’ensemble des communes “re-photographiées” de Haute-Garonne, sur le modèle des cartes postales Labouche. Pendant 3 ans, en effet, les habitants de Haute-Garonne ont été invités à réaliser, à partir d’une sélection de ce fonds, la même photographie, cent ans plus tard.

Encore 60 communes de Haute-Garonne à photographier

Au total, le projet a réuni 277 contributeurs dans 347 communes du département, avec 1433 nouveaux clichés contemporains. « Confrontés aux anciennes cartes postales du fonds Labouche, ils offrent un voyage passionnant et émouvant dans le temps aux internautes et une redécouverte de nos villes et nos villages, où chacun pourra apprécier les évolutions du temps ou au contraire, les persistances », se félicite le Conseil départemental dans un communiqué de presse. Il est encore possible de déposer des contributions photos en ligne sur la plateforme, pour les 60 communes qui n’ont pas encore été photographiées. Ces clichés seront également classés et inventoriés dans le fonds des Archives départementales.

Source : communiqué de presse