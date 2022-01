Deux nouveaux radars installés entre Toulouse, l’Espagne et l’Andorre

Deux nouveaux radars dits “autonomes” ont été installés la semaine dernière sur les routes reliant Toulouse à l’Espagne, mais aussi à l’Andorre, selon radars-auto.com. Voici où ils se situent.

Selon radars-auto.com, deux nouveaux radars ont été installés en Haute-Garonne sur les routes reliant Toulouse à l’Espagne, mais aussi Toulouse à l’Andorre en passant pas l’Ariège. Ce sont des dispositifs dits “autonomes”, c’est-à-dire qu’ils sont généralement déployés aux abords d’une zone de chantier pour assurer la sécurité des agents ou sur un itinéraire “protégé” pour renforcer les contrôles de vitesse. Ils peuvent facilement être déplacés et n’ont pas vocation à être installés durablement sur un site spécifique.

Un premier radar en direction de l’Espagne

Un premier radar autonome est installé depuis le 28 décembre dernier en direction de l’Espagne, sur la nationale 125 (N125) en Haute-Garonne. Il se situe entre Seilhan et Fos, dans la grande ligne droite, juste après Arlos et le lieu-dit Boucouas. Il contrôle la vitesse des véhicules (maximum 80 kilomètres-heure) dans les deux sens, mais il n’est signalé par aucun panneau spécifique.

Pour information, deux radars tourelles sont actuellement installés sur la N125. Le premier se situe au niveau de Luscan et flashe dans les deux sens en direction de Saint-Béat et de Montréjeau (à 70 kilomètres-heure). Le deuxième se trouve à Galié et contrôle la vitesse (70 kilomètres-heure) dans les deux sens également en direction de Montréjeau ou de Bagnères-de-Luchon.

Un second radar en direction de l’Andorre

Un second radar autonome a été installé sur la nationale 20 (N20) à hauteur d’Ussat dans le département de l’Ariège, en direction de l’Andorre. Il se situe le long de la voie ferrée, peu après la sortie Tarascon-sur-Ariège lorsque l’on se dirige vers Ax-les-Thermes. Il contrôle la vitesse, limitée à 80 kilomètres-heure, dans les deux sens. Aucun panneau spécifique n’indique sa présence.

Pour rappel, deux radars fixes se trouvent actuellement sur ce même axe (N20) dont un qui contrôle la vitesse dans le sens de circulation Andorre-Foix. Il est installé sur un pylône, une centaine de mètres après la fin de zone de dépassement limitée à 110 kilomètres-heure. Il flashe à 80 kilomètres-heure. Le dernier est installé dans la descente entre Ax-les-Thermes et Foix. Un radar tourelle est également présent dans le même sens, à la sortie du viaduc de la Charmille.

Un radar de tronçon flashe dans le sens Toulouse-Foix sur sept kilomètres entre la sortie 7 et la sortie 10 (110 kilomètres-heure) et un second dans l’autre sens sur quatre kilomètres entre la sortie 10 et la sortie 8. Ils sont signalés.