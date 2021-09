“Mysteria”, le youtubeur toulousain qui tente de percer les secrets de la saga Harry Potter

Spécialisé dans le décryptage des symboles cachés des films ou des contes, le youtubeur toulousain Tony Miotto, plus connu sous le nom de “Mysteria” pour ses 240 000 abonnés, va produire une série de vidéos sur la saga Harry Potter.

« Harry Potter, c’est clairement une quête alchimique », affirme Tony Miotto. Le youtubeur de 33 ans, plus connu sous le nom de “Mysteria”, est spécialisé dans le décryptage des symboles cachés et des principes ésotériques insinués dans les films ou les contes. Autrement dit, dans l’explication des mystérieux sens de certaines histoires. Lancée en 2018, sa chaîne Youtube compte aujourd’hui plus de 240 000 abonnés.

Aux côtés de l’auteur belge Jean Pierre Quentin Bieck, qui a publié l’ouvrage “Harry Potter et le secret des alchimistes” en 2020, le Toulousain se lance aujourd’hui dans une nouvelle série de vidéos. À travers quatre épisodes de 25 minutes, il tentera de percer les secrets de la saga mythique de J.K Rowling et d’en expliquer les sens dissimulés.

« La saga étant hors normes, nous avons décidé de mettre le paquet », sourit le youtubeur. Il a donc lancé une campagne de financement participatif. L’objectif est de récolter 25 000 euros. Cet argent servira à subventionner l’ensemble du tournage et du montage (création de décors, mises en scène, voix-off, etc.).

D’amateur à spécialiste

Son intérêt pour l’alchimie a débuté en 2015. La discipline, connue comme étant un ancêtre de la science, poursuit l’objectif de réussir à “transformer le plomb en or”. Mais le youtubeur lui donne un sens bien plus spirituel. Pour lui, l’enseignement alchimique sert à transformer l’humain (plomb) en un être meilleur (l’or). « Je me suis réellement senti à l’aise avec ce sujet. Alors j’ai commencé à lire des livres, à regarder des documentaires, des vidéos… », explique-t-il.

Plus largement, Tony Miotto s’est spécialisé dans l’ésotérisme. Plus précisément, dans l’explication des sens cachés de certaines phrases, images, films… dont l’interprétation n’est réservée qu’à un petit nombre d’initiés. Aujourd’hui, le terme est également utilisé pour parler de courants de pensée marginaux (sociétés secrètes, occultisme, paranormal, etc.).

Premiers pas d’un youtubeur

Tout droit sorti d’une formation dans l’audiovisuel, c’est en exerçant le métier de motion designer indépendant que le Toulousain s’est lancé dans la publication de vidéos Youtube. « La première, publiée en 2019, portait sur le sens caché de la comptine “Une souris verte” », présente-t-il. Selon lui, en langage alchimique, le message derrière la chanson pour enfant signifie « qu’il faut travailler sur nos émotions et élever notre esprit pour pouvoir s’engager dans une voie spirituelle ». La vidéo a été visionnée plus d’un million de fois.

Son expertise dans le montage vidéo lui a rapidement permis de produire des contenus assez longs, parsemés d’effets visuels et sonores. Tous sont tournés chez lui, à Toulouse. Au début de l’année 2021, Mysteria a décidé de quitter sa profession pour se consacrer à sa passion et devenir youtubeur professionnel. Sa chaîne continue d’avoir du succès ; il cumule plus de 200 000 vues à chaque publication. Elle est désormais sa seule source de revenus.

Accessible à tous

À travers ses vidéos, Tony Miotto souhaite vulgariser l’univers de l’ésotérisme. Conscient que certains termes ou “symboles alchimiques” peuvent effrayer, “Mysteria” rassure : « Aujourd’hui, ce sont des sujets que l’on peut accessible partout et à tous. Ce n’est plus quelque chose de caché, il faut simplement savoir en appréhender les codes, comme dans l’apprentissage d’une nouvelle langue ».

Malgré la complexité du sujet, le youtubeur tente de vulgariser ses explications. Son objectif est de les rendre accessibles à tous. « J’essaie de composer entre le “grand public”, qui ne maîtrise pas le sujet, et les personnes déjà plus averties », termine Tony Miotto. Aujourd’hui, le youtubeur travaille sur l’ouverture d’une boutique en ligne pour proposer à la vente des objets et des livres liés à l’ésotérisme. À suivre.