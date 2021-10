Une manifestation de parents d’élèves de l’école Didier Daurat, ce jeudi, à Toulouse

Une manifestation est organisée, ce jeudi 21 octobre, devant l’école Didier Daurat de Toulouse, pour demander le relogement de deux familles d’élèves de cet établissement.

« Deux familles d’élèves de l’école Didier Daurat sont actuellement sans hébergement ! Comment demander à ces enfants de suivre leur scolarité, s’ils n’ont aujourd’hui aucune solution de logement ? » C’est ainsi que commence le communiqué envoyé à la presse par des parents d’élèves de cet établissement toulousain, soutenus par le collectif Un toit pour apprendre. Ils organisent une manifestation, « un grand rassemblement », devant l’école élémentaire, au 19 rue Jean-Gilles, dans le quartier de la Reynerie, ce jeudi 21 octobre, à 16 heures.

« L’hébergement reste un droit fondamental et inconditionnel »

« Face à cette situation incompréhensible et insoutenable, et faisant le constat que l’hébergement reste un droit fondamental et inconditionnel », les organisateurs souhaitent « informer un plus grand nombre de personnes, mais surtout, exiger le relogement de ces deux familles pour que ces trois enfants puissent enfin se concentrer sur leur scolarité ». Un toit pour apprendre regroupe le DAL 31, la Ligue des Droits de l’Hommes, CGTeduc, Sud educ et un collectif d’écoles et de parents d’élèves.

Source : communiqué de presse