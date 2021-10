Jobweek : 5 jours pour trouver un emploi à Blagnac, près de Toulouse

La première édition de la Jobweek ”1 semaine 1 emploi” se tiendra du lundi 18 au vendredi 22 octobre inclus à la patinoire de Blagnac.

Avis à tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’une alternance dans le secteur du bâtiment ! La première édition de la Jobweek ”1 semaine 1 emploi” se tiendra du lundi 18 au vendredi 22 octobre inclus, à la patinoire de Blagnac, près de Toulouse. Ce salon, organisé par l’État, Pôle emploi, la Mission locale de la Haute-Garonne, la Ville de Blagnac, la FBTP 31, l’Union sociale pour l’habitat Occitanie et le bailleur social Promologis, a une particularité : il s’adresse tout particulièrement aux résidents du secteur des Barradels. « Promologis entend ré-enchanter la vie des habitants de ce quartier, les accompagner au quotidien dans la durée, favoriser l’attractivité économique et offrir à tous une qualité de services », indique le bailleur social, qui s’est vu confié par la municipalité un projet d’envergure sur ce territoire.

Les métiers et les postes proposés lors de la Jobweek

Ce sont les métiers en lien avec la construction et l’entretien des bâtiments qui seront mis à l’honneur pendant cette Jobweek. Seront proposés de nombreux emplois dans des entreprises comme Bourdarios, Caussat, Derichebourg, Proxiserve ou Véolia. Du conducteur de travaux au charpentier, du chargé d’affaires au chef de chantier, du coffreur au gestionnaire de résidence.

Plusieurs temps forts viendront rythmer cette semaine. Il est prévu de nombreuses réunions d’information sur les secteurs d’activité liés au bâtiment qui recrutent et qui forment, des visites de chantiers, des ateliers d’aide à la création de CV et à la préparation des entretiens et des pré-entretiens avec les entreprises sur des offres concrètes de postes. L’inscription est obligatoire sur https://www.promologis.fr/job-week/.

