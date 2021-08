Bigard, Lalanne puis Dupont-Aignan… le médecin toulousain Jérôme Marty enchaîne les attaques en justice

Après s’être attaqué à Jean-Marie Bigard et Francis Lalanne, le médecin toulousain Jérôme Marty poursuit son combat médiatico-judiciaire contre les antivaxs et porte plainte contre Nicolas Dupont-Aignan.

Jean-Marie Bigard, Francis Lalanne et maintenant… Nicolas Dupont-Aignan ! Le médecin généraliste toulousain Jérôme Marty continue son combat judiciaire contre les figures médiatiques antivaccin et anti-pass sanitaire. Médecin à Fronton, en Haute-Garonne, et président du syndicat l’Union française pour une médecine libre (UFML), ce praticien qui intervient régulièrement dans l’émission les Grandes Gueules sur RMC vient d’annoncer son intention de poursuivre Nicolas Dupont-Aignan, le président du parti nationaliste et souverainiste Debout la France, pour propos diffamatoires.

De twitter au tribunal

Une procédure engagée, au nom de l’UFML, en réaction à un tweet de Nicolas Dupont-Aignan. Sous prétexte de prendre la défense du professeur Raout, le député de l’Essonne accusait les médecins ne suivant pas le protocole du scientifique marseillais d’être responsable de « milliers de morts ».

Le professeur @raoult_didier a sauvé des vies en soignant précocement les malades : il est viré . Les autres ont des milliers de morts sur la conscience en les confinant chez eux avec du doliprane et ils pavanent dans les médias. #Manifs21aout — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) August 21, 2021

Excédé, le médiatique praticien a mis en garde le député de l’Essonne. « Et croyez moi Mr Dupont-Aignan, je ne vais pas vous épargner. Nous avons beaucoup accepté depuis des mois, de politiques dont vous êtes, qui se font relais de l’antiscience, des fake news, et de l’obscurantisme. Aujourd’hui vous faites plus que nous insulter, nous vous attaquons. (…) Nous allons demander réparation du préjudice pour chaque médecin insulté, pour chaque patient instrumentalisé. Nous ne vous lâcherons pas, sachez le! », a t-il notamment twitté.

Monsieur @dupontaignan vous venez publiquement de porter la plus grave accusation qui soit à l’égard de notre corporation par des propos diffamatoires.

J’aurai donc l’honneur de porter plainte contre vous au titre de @ufmlcommunaute https://t.co/d4mwRixzaH — DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) August 21, 2021

Dans sa série de message, Jérôme Marty précise à tord (au moins à l’heure ou nous écrivons) que Nicolas Dupont-Aignan aurait retiré son tweet. Une geste qui, même s’il avait lieu, « ne changera[it] rien ». La bataille judiciaire semble donc inévitable pour ces deux adeptes de twitter.