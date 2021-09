Les images de la manifestation des enseignants à Toulouse

Diaporama – À Toulouse, plusieurs centaines d’enseignants ont participé au mouvement national de grève lancé par les principaux syndicats du secteur ; voici quelques photos de leur manifestation, ce jeudi 23 septembre, dans le centre de la Ville rose.

C’est à l’appel des principaux syndicats de l’Éducation nationale (CGT, FO, FSU et Sud), que plusieurs centaines d’enseignants et personnels scolaires ont manifesté, ce jeudi 23 septembre dans le centre-ville de Toulouse. Parti de la place Arnaud-Bernard vers 14 heures, le cortège doit rejoindre le monument aux Morts.

1 de 12

Les enseignants qui ont manifesté cette après-midi à Toulouse réclament un plan d’urgence pour l’éducation, avec des moyens supplémentaires. Outre des enseignants, il manque des conseillers principaux d’éducation, des psychologues, des surveillants et des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), dans les établissements scolaires. Les manifestant demandent également des revalorisations salariales. Et le rétablissement du baccalauréat national pour la session 2022, avec des épreuves nationales, terminales et anonymes.