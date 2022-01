Haute-Garonne : vigilance orange face au risque d’avalanches

En plus de la vigilance rouge “pluies et inondations”, Météo France place le département de la Haute-Garonne en vigilance orange en raison des risques d’avalanches.

En plus de vigilance rouge “pluies et inondations”, Météo France place le département de la Haute-Garonne en vigilance orange pour risques d’avalanches. En effet, la neige tombe abondamment depuis hier sur les Pyrénées. Le manteau neigeux atteint les 20 à 25 centimètres au-dessus de 1 800 mètres d’altitude, avec localement des accumulations de plus de 60 centimètres sur les versants abrités de la montagne. Ces chutes sont accompagnées par des vents violents en provenance du Nord-Ouest.

Évolution de la vigilance orange pour la fin d’après-midi en Haute-Garonne

Météo France assure qu’il va continuer de neiger jusqu’à la fin d’après-midi, apportant 20 à 30 centimètres de cumuls supplémentaires sur l’Ouest de la chaîne des Pyrénées. Ce chiffre est porté à 50 centimètres de pus du côté de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales.

Toutefois, un léger redoux est attendu aux alentours de 21h en Haute-Garonne. Il va s’accompagner d’importantes pluies en dessous de 2 200 mètres d’altitude, qui vont humidifier la totalité du manteau neigeux. Cette situation pourrait provoquer de très nombreuses avalanches de neige humide, en emportant toute l’épaisseur de neige récente.

Attention sur les routes et en montagne

« Les secteurs routiers de moyenne montagne (au-dessus d’environ 1 500 m) seront concernés par de nombreuses coulées de talus, et localement par une très grande avalanche dans des couloirs où la neige s’est accumulée en journée de dimanche », prévient le service météorologique.

Ce type de phénomène se produit « en moyenne une fois par an », selon Météo France, mais provoque des risques importants pour les infrastructures de moyenne montagne et les populations. De plus, l’activité avalancheuse devrait se poursuivre en haute altitude demain. La cellule de crise de la préfecture de la Haute-Garonne a été activée. Elle conseille aux habitants de limiter les sorties en montagne, de se tenir informer auprès des autorités et de respecter les consignes de sécurité en vigueur dans les stations.