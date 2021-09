Voici pourquoi les facteurs vont photographier les habitants d’Occitanie à partir du 6 septembre

Du 6 septembre au 8 octobre, les 5200 facteurs d’Occitanie vont photographier les habitants de la région dans le cadre d’un grand projet artistique initié par Yann Arthus-Bertrand. Explications.

Souriez, le facteur va peut-être bientôt vous photographier. En effet, à partir du lundi 6 septembre débute un projet artistique inédit initié par le photographe Yann Arthus-Bertrand en collaboration avec le groupe La Poste. Comme partout en France, des facteurs des 13 départements d’Occitanie, vont, sur la base du volontariat, prendre en photo le ou les habitants qui les touchent et qu’ils voient tous les jours. Le but, réaliser une immense exposition digitale d’ici fin 2021 qui s’intitulera “Portraits de France par les facteurs”. Les plus beaux clichés sélectionnés seront même exposés à la Poste du Louvre en 2022.

Valoriser le lien entre les facteurs et les Français

Concrètement, à partir de lundi prochain, les 5200 facteurs qui sillonnent l’Occitanie sont invités à prendre ces photographies durant leurs tournées, grâce à une application spécialement développée pour l’occasion et installée sur leur “Facteo”, le smartphone connecté avec lequel ils ont l’habitude de travailler au quotidien. Une manière de valoriser la proximité qui existe entre les facteurs et les Français. L’idée est née du partenariat entre La Poste et la fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, pour lequel ce dernier est parti à la rencontre des facteurs pour découvrir leur métier. “J’ai pris conscience et j’ai été impressionné par le lien social très fort et indispensable que les facteurs nous apportent sur tout le territoire”, explique ainsi Yann Arthus-Bertrand.

Célébrer la diversité de la France

Pour ce dernier, ce projet est aussi l’occasion d’interroger les habitants sur le sens du bonheur ou sur leur vision de ce qu’est la France. Dans la lignée de ses projets les plus ambitieux comme “Human”, le célèbre reporter entend ainsi célébrer la diversité. Quant aux facteurs, qui vont donc s’improviser photographes pour l’occasion, cette initiative leur offre l’occasion de mettre en valeur leur métier ainsi que les clients avec lesquels ils ont noué de véritables relations.