Des cours de natation gratuits pour apprendre à nager entre 4 et 12 ans

Pour des vacances en toute sécurité, des cours de natation sont proposés gratuitement aux enfants de 4 à 12 ans. Un programme leur permet de se familiariser avec le monde de l’eau.

Avec l’été et les départs à la mer, le ministère des sports renouvelle le dispositif “J’apprends à nager”. Des cours de natation sont proposés aux enfants de 6 à 12 ans pour leur apprendre à évoluer dans l’eau en toute sécurité. Ces cours sont donnés gratuitement par des professionnels de la Fédération française de natation (FFN).

L’objectif principal de ce dispositif ? Favoriser l’accès à la pratique sportive aquatique et éviter les risques de noyades à la mer ou à la piscine. Pour les tous petits, il existe le programme “Aisance Aquatique”. Il permet aux enfants de 4 à 6 ans de se familiariser avec l’univers aquatique.

Le programme d’apprentissage

Les stages de natation durent minimum 10 heures. Les séances font de 30 minutes à une heure selon le niveau et l’âge. Un groupe de 15 enfants maximum est constitué pour les 6 à 12 ans et de 10 maximum pour les 4 à 6 ans. A la fin du stage d’apprentissage, les enfants 6 à 12 ans ayant développé les compétences nécessaires sont invités à se présenter au test du “Sauv’nage”. L’obtention du diplôme leur permettra de pratiquer les activités aquatiques et nautiques en toute sécurité. Le stage se déroule pendant les vacances scolaires, le week-end ou lors des temps périscolaires.

Les dispositifs s’adressent aux enfants âgés de 4 à 12 ans ne sachant pas nager. Les familles résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont favorisés. Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles sur le site de la FNN. Il est obligatoire de souscrire à une assurance.