Colomiers lance un appel à projet autour de l’animal et son environnement en ville

L’appel à projet développement durable 2022, lancé par la Ville de Colomiers, court jusqu’au 30 septembre 2021.

“L’animal et son environnement en ville” : tel est le thème de l’appel à projet développement durable 2022, lancé par la Ville de Colomiers jusqu’au 30 septembre prochain.

“Qu’ils soient domestiques ou sauvages, petits ou gros, qu’ils nagent, volent, rampent ou marchent, protégés ou pas, les animaux font partie de nos vies urbaines. La biodiversité, la pollinisation, l’impact des animaux domestiques… sont des questions essentielles pour notre ville”, explique Martine Berry-Sévennes, adjointe à Mme le Maire déléguée à la transition écologique, au patrimoine naturel et aux mobilités.

Colomiers lance son appel à projets

Associations, collectifs, entreprises et particuliers disposent ainsi de plus de deux mois pour déposer leur dossier à l’Hôtel de ville ou par e-mail. Les projets seront ensuite analysés à l’automne, avant d’être présentés en conseil municipal au mois de décembre 2021 et mis en œuvre durant l’année 2022. Un bilan et des fiches actions seront ensuite réalisées, afin de s’assurer que les objectifs sont remplis et d’envisager de pérenniser ou de dupliquer les opérations.

Dans le cadre de cet appel à projet, la Ville de Colomiers met à disposition un accompagnement financier, technique, logistique et en termes de communication, “mais c’est bien le porteur de projet qui agit”, souligne l’élue.

Une tradition d’appels à projets

“Depuis 2009, avec le premier Agenda 21 de la Ville de Colomiers, puis dès 2017, avec la mise en œuvre du projet de développement durable, Colomiers a une tradition d’appel à projets dans le domaine du développement durable. Cette nouvelle thématique répond à une volonté forte de la municipalité d’accorder une attention particulière à la faune et à la flore de notre territoire, et de préserver notre environnement”, rappelle Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers et vice-présidente de Toulouse Métropole.

Ainsi, depuis 2009, “de nombreux projets ont vu le jour par le biais d’appels à projet de la Ville : composteur collectif, jardin partagé, culture du blé, Repair café, zéro déchets…”

Plus d’informations sur le site de la Ville de Colomiers, auprès du Pôle Environnement : 05 61 15 23 47, et par mail : dev.urbain@mairie-colomiers.fr

Source : communiqué de presse