Budget participatif, Toulouse bat un record de participation avec 1600 idées

Avec plus de 1600 réponse, l’opération de consultation « Mes idées pour mon quartier » mise en œuvre par la Ville de Toulouse a été un succès. La ville rose se félicite d’avoir battu le record des villes ayant reçu, proportionnellement, le plus de réponse dans le cadre d’un budget participatif.

Planter des arbres, déployer des pistes cyclables, installer des composteurs ou des tables de ping-pong. Plus de 1600 personnes ont joué le jeu et répondu à la grande consultation de la Ville de Toulouse « Mes idées pour mon quartier », dans le cadre de la mise en œuvre de budgets participatifs. « Un taux de participation record » assure la Mairie qui rappelle que Paris n’avait reçu que 2565 propositions pour plus deux millions d’habitants concernés.

L’écologie et les mobilités douces plébiscités

Outre le bon écho rencontré à Toulouse, en comparaison des autres villes, par cette démarche de concertation citoyenne, la collectivité relève que les centres d’intérêts qui se dégagent des réponses données placent l’environnement au cœur des préoccupations des citoyens. En effet, 75 % des idées exprimées sont “qualifiées d’écologiques” avec des propositions allant dans le sens de la végétalisation de la ville et la plantation d’arbres, le déploiement de pistes cyclables ou la mise en place de dispositifs de gestion des déchets verts.

La nature en ville et les mobilités douces représentent même, à elle seules, plus d’une proposition sur deux. Enfin, de nombreuses voix plaident pour l’extension de zones où la circulation est limitée à 30 kilomètres/heure ainsi que pour la création d’équipements sportifs ou ludiques municipaux (city stade, jeux pour enfants, tables de ping pong, etc.).

8 millions d’euros pour les projets retenus

Toutes ces propositions vont désormais être examinées par les services municipaux qui devront, dans un premier temps, étudier leur faisabilité avant de soumettre les projets retenus à des ateliers citoyens. Ces réunions, qui débuteront dès le mois de novembre, permettront de classer et de sélectionner 10 projets par quartier. « Ceux qui recueilleront le plus de voix seront financés par le budget participatif dont l’enveloppe a été portée à 8M€, et réalisés dans les 2 ans », s’engage la collectivité.

(Source : communiqué de presse)