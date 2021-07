Bilan de l’accidentalité routière de juin 2021

Selon les autorités, 289 personnes sont décédées sur les routes en juin 2021, en France métropolitaine.

Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 289 personnes sont décédées sur les routes en juin 2021, en France métropolitaine, contre 211 en juin 2020 soit 78 personnes tuées de plus (+37 %) par rapport à 2020, mais 3 de moins qu’en juin 2019 (-1 %), un mois moins atypique et davantage propice à une comparaison.

Les modifications profondes des conditions de trafic au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire et le caractère particulièrement atypique de cette année 2020, ont conduit l’ONISR à prévoir, pour ses données conjoncturelles 2021, une double comparaison avec les données 2020 mais aussi 2019, année « avant crise sanitaire ».

Accidents de la route : des indicateurs en hausse

Les autres indicateurs sont en forte hausse en juin 2021 par rapport à juin 2020, et en légère hausse par rapport à juin 2019 :

-le nombre d’accidents corporels enregistrés par les forces de l’ordre s’établit à 5 562 en juin 2021, contre 4 177 en juin 2020 (+33 %), et en hausse de 6 % (5 235 accidents) par rapport à juin 2019.

-7 020 personnes ont été blessées en juin 2021, contre 5 268 en juin 2020, soit 1 752 personnes de plus (+33 %), et en hausse de 5 % (6 671 blessés) par rapport à juin 2019.

La mortalité piétonne en juin 2021 est en hausse par rapport à juin 2020 avec 37 tués soit 8 de plus et en légère augmentation comparée à celle de juin 2019 (+4 tués).

La mortalité des cyclistes est élevée en juin 2021 : 28 tués soit 16 de plus qu’en juin 2020 et 12 de plus qu’en juin 2019.

La mortalité des usagers d’EDPM (engins de déplacement personnel motorisés) s’élève à 4 tués en juin 2021, en hausse par rapport à 2020 (1 tué) et à 2019 (2 tués).

La mortalité des usagers de deux-roues motorisés est également en hausse : 83 motocyclistes ont trouvé la mort en juin 2021, soit 34 de plus qu’en juin 2020 et 8 de plus qu’en juin 2019. La mortalité des cyclomotoristes s’élève à 12 tués en juin 2021 contre 7 en juin 2020 (soit 5 de plus, mais 2 de moins par rapport à juin 2019).

La mortalité des automobilistes est plus élevée qu’en juin 2020 : 110 automobilistes ont été tués contre 101 en juin 2020, soit 9 tués de plus, mais inférieure à celle de juin 2019 (-22).

Mortalité des enfants

La mortalité des enfants connaît une hausse importante : 27 tués en juin 2021, contre 7 en juin 2020, mais aussi 14 de plus qu’en juin 2019. Celle des jeunes de 18-24 ans a doublé en juin 2021 par rapport à juin 2020 : 49 jeunes adultes sont décédés sur les routes en juin 2021, soit 25 de plus qu’en juin 2020, mais 11 de moins qu’en juin 2019. Celle des seniors de 65 ans et plus est légèrement supérieure le mois dernier : 60 personnes âgées de 65 ans ou plus ont trouvé la mort lors d’un accident en juin 2021, soit 2 de plus qu’en juin 2020 et identique à juin 2019.

La mortalité routière en agglomération est en hausse en juin 2021 (103 tués) avec respectivement 23 et 9 tués de plus qu’en juin 2020 et juin 2019. 169 personnes sont décédées sur les routes hors agglomération, un résultat supérieur à celui de juin 2020 mais encore légèrement inférieur à celui de juin 2019, avec respectivement 52 tués de plus et 5 tués de moins.

Bilan du deuxième trimestre

La mortalité routière du deuxième trimestre 2021 est en hausse avec 708 tués, contre 520 tués en 2020 (soit +36 % et 188 personnes tuées en plus) et contre 770 tués au deuxième trimestre 2019 (soit -8 % et 62 personnes tuées en moins). La baisse concerne surtout les automobilistes et les piétons (307 automobilistes et 83 piétons tués), alors que la mortalité cycliste est en forte hausse avec 63 tués contre 49 en 2019 (+29 %). 185 motocyclistes ont été tués au deuxième trimestre 2021 contre 178 en 2019 traduisant une légère hausse.

Source : communiqué de presse