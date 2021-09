Bientôt une cellule de lutte contre les violences conjugales à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse

Expérimentale, la première cellule de lutte contre les violences conjugales de la communauté d’agglomération du Sicoval, près de Toulouse, va voir le jour, à Ramonville-Saint-Agne.

Après celle créée en janvier 2020 dans le quartier du Mirail de Toulouse, la Haute-Garonne va se doter d’ici la fin de l’année de trois nouvelles Cellules de lutte contre les violences conjugales (CeLVic). L’une d’entre elles sera implantée sur le territoire du Sicoval, communauté d’agglomération du Sud-Est toulousain, du ressort de la Compagnie de gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais. Afin d’en faciliter la mise en place, la collectivité mettra gratuitement à disposition un local, basé au sein du bâtiment Le Périscope à Ramonville-Saint-Agne. La convention d’installation a été signée ce lundi 6 septembre.

Améliorer la prise en charge, l’écoute et l’accompagnement des victimes

Cette cellule de Lutte contre les violences conjugales sera composée de six gendarmes

enquêteurs, volontaires, spécialisés dans le traitement de ce type de contentieux.

« Ce dispositif vise a renforcer la protection et l’accompagnement des victimes et à compléter l’ensemble des actions déjà mises en œuvre par le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) du Sicoval. Il permettra d’améliorer la prise en charge, l’écoute et l’accompagnement des victimes de violences conjugales », résument les services du Sicoval. En 2020, selon la gendarmerie, 130 signalements de violences intrafamiliales ont été enregistrés sur le territoire du Sicoval, dont 89 concernaient des victimes de violences conjugales.

Source : communiqué de presse