Alerte sur la qualité de l’air en Occitanie, en raison d’une trop forte concentration d’ozone

Selon Atmo Occitanie, qui mesure la qualité de l’air, celle-ci devrait être dégradée aujourd’hui et demain sur l’ensemble de la région.

Ce n’est pas parce que la météo est au beau fixe sur la Région que la qualité de l’air est bonne. Atmo Occitanie, qui mesure les concentrations d’azote, de souffre, de particules ou d’ozone dans l’air, publie un indice ”dégradé” pour aujourd’hui et demain sur l’ensemble de la région, en raison d’une forte concentration d’ozone. Trois départements sont même placés en indice ”mauvais” pour ce lundi 6 septembre : la Haute-Garonne, l’Hérault et le Gard. Ils sont à la quatrième marche d’une échelle qui en compte six. Parmi les villes concernées figurent Alès, Béziers, Montpellier, Nîmes et Toulouse.

Qualité de l’air en Occitanie : les recommandations de l’Agence européenne pour l’environnement qualité de l’air

Lorsque les indices sont dégradés ou mauvais, l’Agence européenne pour l’environnement recommande aux personnes sensibles d’envisager de réduire les activités intenses de plein air en cas de symptômes.

Source : communiqué de presse