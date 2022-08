Où se situent les universités d’Occitanie dans le classement de Shanghai ?

Plusieurs établissements d’Occitanie figurent dans le classement de Shanghai, dont l’édition 2022 a été dévoilée lundi 15 août. L’université de Montpellier est la mieux placée de la région.

Plusieurs établissements d’Occitanie figurent dans le classement de Shanghai, dont l’édition 2022 a été dévoilée lundi 15 août. Photo d’illustration. © Archives JT

Pratiquement vingt ans après sa création, le classement de Shangaï est une référence incontournable du milieu universitaire. Créé en 2023, ce palmarès était une commande du gouvernement chinois dont l’objectif était de déterminer les caractéristiques d’une grande université internationale. L’idée était de moderniser les établissements du pays.

L’équipe en charge de ce classement, à l’origine faisant partie de l’université Jiao Tong de Shanghaï, est devenue depuis 2009 une société de consultants indépendante : Shanghai Ranking. Elle a dévoilé lundi 15 août une nouvelle édition de son palmarès. Sans surprise, l’université Harvard est en tête du classement. C’est le cas depuis la création du top.

Vient ensuite l’université Stanford en deuxième. Ensuite, l’université de Cambridge cède sa troisième place au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et se range en quatrième position.

Vingt-huit universités françaises classées

Vingt-huit des 74 universités françaises sont référencées dans le palmarès. La première, Paris-Saclay, est 16e et perd trois places par rapport à l’édition précédente. Quatre autres établissements tricolores figurent dans le top 100, à savoir l’université Paris Science et Lettres (dont fait partie l’École normale supérieure), au 40e rang, la Sorbonne (43e) et l’Université Paris Cité (78e).

Pour trouver une université d’Occitanie dans le classement de Shangaï, il faut regarder le top 200. Les cent premiers établissements sont classés un par un, les suivants sont classés par tranches de cinquante.

L’université de Montpellier, la mieux placée d’Occitanie au classement de Shangaï

Pour la quatrième année consécutive, l’université de Montpellier se situe dans les 200 meilleures universités du monde. Elle est huitième parmi les établissements français. Toujours dans l’Hérault, la Montpellier Business School, qui est entrée dans le palmarès l’an dernier, est dans les 900 premières.

Du côté de l’ex-Midi-Pyrénées, l’université Paul-Sabatier fait une remontée dans le classement de Shanghai. Elle se trouve à présent dans le top 300 après être descendue l’an dernier dans le top 400. Quant à l’université Toulouse 1 Capitole, elle se situe justement dans le top 400. Enfin, l’Institut national des sciences appliquées (l’Insa) passe du top 900 au top 800.