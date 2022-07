Tour de France. Le programme des animations et les perturbations de circulation dans le Lot

L’arrivée de la 19ème étape du Tour de France aura lieu à Cahors, chef-lieu du Lot, vendredi 22 juillet. Puis la 20ème étape se déroulera le lendemain avec un contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Voici le programme des animations proposées dans les villes traversées, ainsi que les perturbations de circulation prévues à Cahors.

Le peloton du Tour de France arrive dans le Lot en fin de semaine CC pxhere

Ce vendredi 22 juillet, le peloton du Tour de France s’élancera de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, pour disputer la 19ème étape de la course qui se terminera en fin d’après-midi à Cahors, le chef-lieu du Lot.

Durant cette portion du parcours, et après un passage par le Gers et le Tarn-et-Garonne, les coureurs traverseront plusieurs communes lotoises, dont Montcuq-en-Quercy, Sauzet, Saint-Vincent-Rive-d’Olt, Douelle ou encore Pradines. Dans chacun de ces villages, les mairies mettent en place des espaces de restauration et de multiples ateliers autour du vélo auxquels pourront participer les visiteurs.

Journée d’animations à Cahors pour l’arrivée du Tour de France

La célèbre caravane du Tour de France fera son entrée à Cahors aux alentours de 15h30, vendredi 22 juillet, suivie du peloton, attendu à partir de 17h30. « Afin de patienter durant toute la journée, des animations accessibles au grand public sont proposées au niveau des allées Fénelon ainsi que des opérations caritatives, comme Roulons Solidaires et Les Sommets du Cœur », annonce la Ville de Cahors. Sur place, un stand “Oh my Lot” organisera également des séances photos et proposera l’envoi de cartes postales créées spécialement pour l’occasion.

Perturbations de circulation à Cahors

Afin d’assurer la sécurité des centaines de visiteurs attendus pour l’arrivée du peloton, des restrictions de circulation seront mises en place. Ainsi, le boulevard Gambetta et les rues Denis-Forestier, des Augustins, Mendès-France et Émile-Zola seront fermées du 21 juillet 20h au 22 juillet 23h45. De même, la circulation sera interdite du 21 juillet à 20 h au 22 juillet à 20 h :

Boulevard Gambetta

Allée des Soupirs

Avenue André-Breton

Côte des Évêques

Quai Cavaignac

Rue de La Barre

Avenue du 7e R.-I

Puis, interdite le 22 juillet de 12h30 à 20h :

Avenues Maryse-Bastié, de Lattre-de-Tassigny, André-Breton, Pierre-Sémard

Pont Stéphane-Hessel (des Remparts)

Dans tout le quartier de La Croix-de-Fer

Le sens de circulation sera inversé du jeudi 21 juillet à 20h au vendredi 22 juillet à 20h dans la rue des Carmes, la rue du Pape Jean-XXII, la rue Emile Zola et la rue Victor Hugo. La rue Joachim-du-Bellay sera à sens unique, depuis la rue Baudel vers l’avenue de Freycinet. Enfin, les parkings de l’Amphithéâtre, relais de la gare, puis places Lucterius, Lafayette, Bessières et Claude-Nougaro seront fermés du 20 juillet à 14h jusqu’au 22 juillet à 23h45. Le parking De Gaulle est lui d’ores et déjà inaccessible et le restera jusqu’à la même date. Il est à noter que les transports en commun seront également perturbés pendant l’arrivée du Tour de France, mais des navettes sont mises en place pour se déplacer dans la ville.

20ème étape du Tour de France ce samedi 23 juillet

Le départ de la 20ème étape du Tour de France sera donné sur la commune de Lacapelle-Marival ce samedi 23 juillet à partir de 13 heures. À cette occasion, un “village gourmand” sera installé dans le centre-ville afin de mettre à l’honneur les producteurs locaux. Un groupe de danse et de chant folkloriques animera ce marché en déambulant à travers les allées. En parallèle, Paul Couderc, champion de VTT freestyle originaire de Figeac assurera des démonstrations. Enfin, une œuvre artistique qui pourra être entièrement visible depuis le ciel sera réalisée durant le début de l’étape sur le terrain de rugby.

À l’issue de l’étape, prévue aux alentours de 18h à Rocamadour, un stand sera tenu par la communauté des communes de Cauvaldor et l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne pour présenter le territoire. Une espace de restauration sera également mis en place par le club de rugby de Rocamadour.