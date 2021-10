Lot. Les fans d’esport ont rendez-vous à Cahors

Le Lot esport est organisé durant le week-end des 9 et 10 octobre à Cahors. Plusieurs joueurs professionnels seront présents pour des tournois.

Le département du Lot veut montrer qu’il est connecté et moderne en se tournant vers une pratique en plein essor, le esport. C’est ainsi qu’est organisé le Lot esport, durant le week-end des 9 et 10 octobre, de 10 heures à 18 heures à l’Hôtel du département.

Trois tournois sont prévus selon les organisateurs : TFT et Fifa tous les jours, et Hearthstone le dimanche. Aussi, “la compétition se déroulera sur la toute dernière version du jeu sortie le 1er octobre, Fifa 22. De grands joueurs professionnels seront présents, mais également des amateurs de la France entière et des Lotois. Parmi eux, Eric “Voltariux” Gadchaux (4ème au championnat du monde en 2020) et ZyniaFIFA (Mathéo Cognaut). Les tournois seront diffusés en direct sur la plateforme de diffusion vidéo Twitch, et les finales sur Youtube.”

On connaît désormais les 4 demi-finalistes du tournoi Lot Esport FIFA ! Que le meilleur gagne :@ThomasBille11 vs @xSF__9 @LucasAriso1 vs @Mowgara pic.twitter.com/GQ8jvRJ5uL — Roken (@Arjen_Roken) October 9, 2021

Par ailleurs, les visiteurs auront l’occasion d’essayer une série de jeux et de consoles comme Fifa, League of Legends, Rocket League, Fortnite, Mario Kart, ou encore Super Smash Bros. Plusieurs animations sont aussi programmées. “L’association lotoise Gaming LAN Arena mettra des consoles de retrogaming à disposition. Le Lotois Léo Bergougnoux présentera le jeu immersif (dont l’intrigue se déroule dans l’épave d’un bateau) créé dans le cadre de ses études : Siren Rex Maria, téléchargé plus de 3 000 fois”, annoncent également les organisateurs.

Aussi, la bibliothèque départementale “dévoilera une exposition inédite retraçant l’histoire du jeu vidéo. Le public pourra en prendre plein la vue grâce à l’animation en réalité virtuelle du Festival de Rocamadour, qui permettra de survoler le canyon de l’Alzou et de plonger au cœur de la basilique Saint Sauveur”.

Infos pratiques : Lot esport ; les 9 et 10 octobre de 10 heures à 18 heures à l’Hôtel du département de Cahors ; entrée gratuite ; pass sanitaire obligatoire.