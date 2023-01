Le rugby suspendu dans les collèges et lycées suite à un accident dans les Hautes-Pyrénées

La pratique du rugby dans les collèges et lycées de France est suspendue “jusqu’à nouvel ordre”, suite au grave accident d’un joueur du Stade Bagnérais, dans les Hautes-Pyrénées, au mois de décembre lors d’une rencontre dans le cadre d’une compétition de l’union nationale du sport scolaire (UNSS).

Un jeune homme âgé de 17 ans, joueur du Stade Bagnérais, à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, est devenu tétraplégique après être mal retombé suite à un plaquage. L’accident s’est déroulé le 14 décembre dernier lors d’une rencontre dans le cadre des compétitions de l’union national du sport scolaire (UNSS). Transporté à l’hôpital de Toulouse, les médecins ont tenté de l’opérer. En vain.

48 heures plus tard, les proviseurs des collèges et lycées de toute la France apprenaient, dans un courrier de Éducation nationale, la suspension de la pratique du rugby sous toutes ses formes. Et ce, « jusqu’à nouvel ordre », rapporte le média France Bleu. Une commission nationale, composée de professeurs, de membres de l’UNSS et de responsables de la Fédération française de rugby, s’est réunie ce mardi 3 janvier pour déterminer les conditions de reprise de la discipline en compétition scolaire. Les décisions n’ont, pour l’heure, pas été dévoilées.

Un syndicat s’oppose à la suspension du rugby dans les collèges et lycées

Dans une lettre adressée au Président de la République, les membres du syndicat national de l’éducation physique (SNEP) manifestent leur “incompréhension” concernant la décision “précipitée” de suspendre la pratique du rugby suite à l’accident de l’adolescent dans les Hautes-Pyrénées. « Vous (le gouvernement, ndlr) semez ainsi le doute sur les compétences professionnelles des enseignants d’éducation physique et sportive (EPS) et portez atteinte à la confiance que leur accordent les chefs d’établissement, inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), parents et élèves », s’insurgent les syndicalistes.

Suspension du rugby à l UNSS : le SNEP-FSU écrit au Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse https://t.co/dsHFMu38BE@unss @education_gouv — SNEP FSU (@snepfsu) December 22, 2022

Toujours selon le SNEP, « de nombreuses disciplines sportives ont eu malheureusement à déplorer de graves accidents ces dernières années. Et s’il avait fallu suspendre ces pratiques, le sport scolaire serait devenu orphelin du cœur de son activité ». Ainsi, le syndicat demande aux services de l’Éducation nationale de renvoyer un courrier aux dirigeants des collèges et lycées de France afin de « réhabiliter le rugby à l’école » et « ne pas jeter l’opprobre sur nos collègues qui l’enseignent en EPS, l’animent à l’AS ou organisent les rencontres UNSS ».