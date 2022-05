Hautes-Pyrénées. Une exposition entre sculpture et peinture au TLB

Du 9 mai au 1er juillet, Martine Léon, peintre, et Loïc Ploteau, sculpteur, exposent leurs œuvres au Tiers-Lieux en Bigorre. Ce vendredi 20 mai avait lieu le vernissage.

La peinture et la sculpture, une exposition autour de deux modes d’expressions différents. ©René Dinkel/CC BY-SA 4.0

C’est un voyage entre deux modes d’expressions différents que vous proposent les deux artistes à Bagnères-de-Bigorre. Le Tiers-Lieux en Bigorre (TLB), organisation communautaire, accueille une exposition du 9 mai au 1er juillet. Cette exposition durera jusqu’au début des vacances d’été. Pour que les amateurs d’arts puissent échanger avec les deux artistes, un vernissage avait lieu ce vendredi à 20h dans les locaux du TLB. Spécialement pour le vernissage, d’autres artistes étaient présents. Le thème tourne autour de la préservation de la planète.

Une exposition mêlant sculptures et peintures

Artiste peintre, Martine Léon réalise des tableaux de paysages réels mais pas que, puisqu’elle réalise également des paysages fantasmés. Le temps d’un voyage de l’imaginaire à la réalité avec son pinceau, elle utilise la peinture à l’huile. Dans son choix de couleurs, Martine Léon apaise le regard des amateurs de peinture et fait ressortir différentes émotions à travers ses tableaux. Cette exposition d’une durée de deux mois se fera en compagnie de Loïc Ploteau, sculpteur. Imaginatif et créateur, ce sculpteur des Hautes-Pyrénées utilise des objets abandonnées qui ne servent plus ou même des objets oubliés. L’ensemble de ses sculptures sont à l’air du temps et se fondent dans la végétation. Son exposition intitulé “Jardin Perché” fait référence aux installations dans son jardin à Asté, petite commune située à trois kilomètres de Bagnères-de-Bigorre.

Tout en exposant une partie de ces sculptures, Loïc Ploteau, organise un parcours d’art appelé “la régénération du vivant” au Jardin d’Asté jusqu’à la fin du mois de septembre. De quoi ravir les passionnés d’arts.

Andrea Zuccon