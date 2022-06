Récap d’actu. Législatives, pouvoir d’achat et natation au programme

Voici le récap d’actu des informations à retenir de cette semaine. Au programme : la carte interactive des 49 nouveaux députés d’Occitanie, la réaction des élus de Toulouse Métropole à ces élections, des soldes salutaires face à l’inflation, et le nageur Léon Marchand sur le toit du monde après sa victoire.

Législatives. Découvrez les noms des 49 députés élus en Occitanie sur une carte interactive

La carte interactive est à retrouver dans l’article. © JT

Seulement 17 députés sortants ont été réélus en Occitanie. Pour cette nouvelle législature, c’est le Rassemblement national qui s’impose dans la région (15 élus), un siège devant les deux coalitions. Ensemble et la Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiennent ainsi 14 sièges chacun. La liste complète et la carte interactive du JT sont consultables ici.

Législatives toujours dans ce récap d’actu. Les élus de Toulouse métropole redoutent l’impact local des résultats.

Le conseil de Toulouse métropole a eu lieu au MEETT ce jeudi 23 juin. Impression écran.

Ce jeudi 23 juin au MEETT d’Aussonne se tenait le conseil de Toulouse métropole. Les élus communautaires ont acté les résultats des élections législatives et exprimé leurs inquiétudes face aux incertitudes qu’ils génèrent. Ils s’attendent ainsi à un ralentissement des décisions parlementaires causé par l’absence de majorité. Au cœur de leurs préoccupations, de gros chantiers comme le budget de la troisième ligne de métro, la mise en place de l’objectif “Zéro artificialisation nette” ou encore le projet urbanistique aux Pradettes. Retrouvez dans l’article du Journal Toulousain le détail des projets ainsi que les réactions des élus, dont Jean-Luc Moudenc.

Pouvoir d’achat : des soldes d’été salutaires à Toulouse ?

Les soldes d’été s’arrêteront le 19 juillet 2022. CC BY-SA 3.0 M.Strīķis

La période des soldes était très attendue par les commerçants toulousains. Elle a débuté ce mercredi 22 juin et continuera jusqu’au 19 juillet. Face à l’inflation, des commerçants espèrent attirer les clients en proposant des bonnes affaires dès les premiers jours de soldes. Car la situation, difficile pour les consommateurs, l’est tout autant pour eux. Lisez les détails et l’interview du président de la Fédération des artisans, commerçants et professionnels de Toulouse.

Dans le récap d’actu : Mondiaux de natation. Le Toulousain Léon Marchand sur le toit du monde.

Le Toulousain Léon Marchand a décroché une nouvelle médaille d’or en remportant le 200 mètres quatre nages, mercredi 22 juin (illustration). CC BY-SA 4.0 Sandro Halank.

À 20 ans, il joue déjà dans la cour des grands. Léon Marchand a décroché une nouvelle médaille d’or en remportant le 200 mètres quatre nages, mercredi 22 juin, aux Championnats du monde de Budapest, en Hongrie. Avec deux médailles d’or sur une même édition des Mondiaux de natation, il égale le record français de Laure Manaudou. Léon Marchand s’est détaché sur la dernière longueur et s’impose ainsi en 1’55’’22. Une épreuve remportée 24 ans après la médaille d’argent décrochée par son père, Xavier Marchand. Le récit et toutes les informations ici.

William Bernecker