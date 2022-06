Législatives. Découvrez les noms des 49 députés élus en Occitanie sur une carte interactive

Découvrez les noms des 49 nouveaux députés, élus en Occitanie, qui vous représenteront à l’Assemblée nationale pour les cinq ans qui viennent.

Légende : NUPES (rouge) / Divers gauche (rose) / Ensemble (Orange) / Rassemblement national (Bleu) / Divers extrême droite (Violet)

Seuls 17 députés sortants, dont la plupart sont issus du mouvement pour la majorité présidentielle, ont été réélus en Occitanie. En effet, comme au niveau national, la coalition Ensemble a connu une déroute sans précédent et perdu une bonne partie de ses sièges à l’Assemblée nationale. Avec 15 élus, c’est le Rassemblement national qui s’impose dans la région, devant les deux coalitions Ensemble (14 élus) et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (14 élus).

15 députés en Occitanie pour Rassemblement national

Avec 15 députés élus en Occitanie contre seulement 3 en 2017, c’est le Rassemblement national qui réalise la meilleure performance de ce second tour des élections législatives au niveau régional.

Christophe Barthès : 1ère circonscription de l’Aude

Frédéric Falcon : 2e circonscription de l’Aude

Julien Rancoule : 3e circonscription de l’Aude

Yoann Gillet : 1re circonscription du Gard

Nicolas Meizonnet : 2e circonscription du Gard

Pascal Bordes : 3e circonscription du Gard

Pierre Meurin : 4e circonscription du Gard

Stéphanie Galzy : 5e circonscription de l’Hérault

Aurélien Lopez Liguori : 7e circonscription de l’Hérault

Sophie Blanc : 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales

Anaïs Sabatini : 2e circonscription des Pyrénées-Orientales

Sandrine Dogor-Such : 3e circonscription des Pyrénées-Orientales

Michèle Martinez : 4e circonscription des Pyrénées-Orientales

Frédéric Cabrolier : 1re circonscription du Tarn

Marine Hamelet : 2e circonscription du Tarn-et-Garonne

14 députés pour la majorité présidentielle

Grande perdante de ces élections législatives, la coalition Ensmble perd 21 sièges dans la région et devra se contenter de 14 députés locaux pour soutenir la politique d’Emmanule Macron dans la chambre basse du parlement.

Stéphane Mazars : 1ère circonscription de l’Aveyron

Jean-François Rousset : 3e circonscription de l’Aveyron

Philippe Berta : 6e circonscription du Gard

Jean-René Cazeneuve : 1ère circonscription du Gers

Corinne Vignon : 3e circonscription de la Haute-Garonne

Jean-François Portarrieu : 5e circonscription de Haute-Garonne

Monique Iborra : 6e circonscription de Haute-Garonne

Dominique Faure : 10e circonscription de Haute-Garonne

Benoît Mournet : 2e circonscription des Hautes-Pyrénées

Patricia Miralles : 1ère circonscription de l’Hérault

Laurence Cristol : 3e circonscription de l’Hérault

Patrick Vignal : 9e circonscription de l’Hérault

Huguette Tiegna : 2e circonscription du Lot

Jean Terlier : 3e circonscription du Tarn

14 députés pour la Nupes

Avec 15 députés contre 6 en 2017, la gauche unie sous la bannière de la Nupes réalise une forte progression. Néanmoins, cette percée sera insuffisance pour renverser la majorité présidentielle et, comme le souhaitait Jean-Luc Mélenchon, imposer un gouvernement de cohabitation. À noter que deux candidats initialement investis par la Nupes ont finalement été étiquetés divers gauche.

Bénédicte Taurine : 1ère circonscription de l’Ariège

Laurent Alexandre : 2e circonscription de l’Aveyron

Michel Sala : 5e circonscription du Gard

Hadrien Clouet : 1ère circonscription de Haute-Garonne

Anne Stambach-Terrenoir : 2e circonscription de Haute-Garonne

François Piquemal : 4e circonscription de Haute-Garonne

Christophe Bex : 7e circonscription de Haute-Garonne

Christine Arrighi : 9e circonscription de Haute-Garonne

Sylvie Ferrer : 1re circonscription des Hautes-Pyrénées

Nathalie Oziol : 2e circonscription de l’Hérault

Sébastien Rome : 4e circonscription de l’Hérault

Sylvain Carriere : 8e circonscription de l’Hérault

Karen Erodi : 2e circonscription du Tarn

Valérie Rabault : 1re circonscription du Tarn-et-Garonne

Députés issus d’autres partis