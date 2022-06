Cugnaux. La méthode radicale d’une école pour assurer la sécurité des élèves à la sortie

Dans le cadre d’une expérience, les abords de l’école Christian Blanc, à Cugnaux en Haute-Garonne, sont fermés aux heures d’entrée et de sortie des enfants.

Les abords de l’école Christian Blanc, à Cugnaux en Haute-Garonne, sont fermés aux heures d’entrée et de sortie des enfants. Crédit photo : pixnio CC

Pour assurer la sécurité des enfants sur la voie publique, une expérience radicale est menée aux abords de l’école Christian Blanc à Cugnaux en Haute-Garonne, depuis vendredi 3 juin. La municipalité met en place des “rues scolaires” autour de l’établissement.

« Ces projets consistent en la fermeture aux véhicules des abords de l’école aux heures d’entrée et de sortie des enfants, dans l’optique de sécuriser les accès aux piétons et cyclistes, mais également de favoriser le report des déplacements de la voiture vers les modes doux (piétons, vélos, trottinettes…) », explique la Ville de Cugnaux. Les parents se déplaçant en voiture sont invités à se garer dans les parkings situés à proximité.

Une expérience aux abords des écoles de Cugnaux après un constat

Pour mettre en place cette expérience, la municipalité cugnalaise est partie d’un constat : « La circulation et le stationnement autour des écoles peuvent parfois être difficiles, voire impossibles aux heures de pointe. » Aussi, il fallait « sécuriser l’accès aux établissements et permettre de déposer et de récupérer les enfants en toute sérénité. »

Une première expérimentation de “rue scolaire” a été menée autour de l’école Léon Blum. La tentative a été « très plébiscitée » selon la mairie. « Une réflexion de réaménagement de l’espace public a été engagée par la ville autour de l’école. »

La Ville indique qu’une « évaluation de cette expérimentation sera conduite afin de mesurer les impacts de cette mesure sur la sécurisation des déplacements de chacun (parents, enfants, enseignants, riverains) aux abords de l’école ». Elle n’annonce cependant pas de date.

Informations pratiques : les horaires de fermeture de rues autour l’école Christian Blanc à Cugnaux : du lundi au vendredi entre 8h40 et 9h10, puis de 16h15 à 16h45. Ainsi que le mercredi entre 8h40 et 9h10 et de 11h20 à 11h50.