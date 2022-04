Cugnaux accueille un tournoi mixte de football à 7

Le Sporting club nord toulousain organise la première édition de son tournoi de football à 7 à la Plaine des sports de Cugnaux dimanche 8 mai.

Le Sporting club nord toulousain organise la première édition de son tournoi de football à 7 à la Plaine des sports de Cugnaux le 8 mai. @CC0 Domaine public

Un dimanche sportif s’annonce à Cugnaux, à l’ouest de Toulouse. Le Sporting club nord toulousain (SCNT) organise la première édition de son tournoi de football à 7 à la Plaine des sports de Cugnaux dimanche 8 mai.

« Le tournoi est ouvert à toutes et à tous, adhérents d’une fédération ou joueur débutant, qu’importe l’âge ou le niveau. Le format et les règles sont adaptés, comme en championnat foot à 7 FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail, ndlr) : jeu sur demi-terrain de foot à 11 avec des buts réduits, autoarbitrage, pas de tacles glissés, pas de hors-jeu, touches au pied. La convivialité et le respect sont les maîtres-mots de cette journée sportive ! », explique le SCNT dans un communiqué.

« Le tournoi sera divisé en deux formats. Un tournoi classique avec 16 équipes minimum et un tournoi mixte avec deux filles minimum sur le terrain », ajoute l’organisateur. Ce dernier souhaite ainsi promouvoir les pratiques sportives mixtes. Le tournoi classique est également ouvert aux équipes mixtes, mais sans obligation. Les équipes gagnantes des deux tournois remporteront des lots.

À l’organisation de cette journée, le Sporting club nord toulousain, est un club mixte et omnisports basé à Rouffiac-Tolosan. Il compte une cinquantaine de licenciés et est divisé en plusieurs sections sportives au sein de la Fédération sportive et gymnique du travail. Le SCNT explique que « cette fédération omnisports prône la multiactivité et le sport de loisirs, permettant aux adhérents la possibilité de pratiquer une multitude de sports à prix réduit avec une seule licence ».

Informations pratiques : tournoi de football à sept le dimanche 8 mai à la Plaine des sports de Cugaux ; d’autres informations et les inscriptions sont disponibles sur HelloAsso.