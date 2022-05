Padel: Le premier tournoi P500 en Aveyron remporté par la paire Puech-Camman

Sur les terrains de padel de Vabre, dans l’Aveyron, la paire composée de Robin Camman et Franck Puech a dominé Camille Couffignal et Florian Guiral en finale, dimanche 15 mai.

Raquette de padel. Imageuser – CC BY 3.0

Organisé par le Rodez Tennis Padel, le tournoi qui s’est tenu à Vabre ces 7 et 8 mai était le premier de la catégorie P500 (le troisième échelon du padel sur six au total) en Aveyron. Ce dimanche, la finale qui opposait la paire Camman-Puech au duo Couffignal-Guiral a tourné en faveur des premiers cités au terme d’une rencontre animée et serrée. Après un premier set empoché par Camille Couffignal et Florian Guiral au tie-break, leurs adversaires leur ont répondu en s’adjugeant le deuxième set 7-5.

Un essor confirmé pour le padel

Dans l’ultime manche, perclus de crampes, Camille Couffignal a été contraint à l’abandon et a ainsi laissé le titre à la paire adverse. Après la rencontre, Franck Puech, lauréat du tournoi, de déclarer à Centre Presse Aveyron: “On perd le premier set à cause de ma double faute. Ensuite au second set, on est dos au mur, on réalise de gros jeux malgré les conditions difficiles avec du vent, ce qui nous permet de le remporter. Après crampe pour Camille, on accroche grâce à ce fait de jeu la victoire du tournoi. Bon match en général ! Pas beaucoup de fautes, pas beaucoup d’erreurs de part et d’autre. On a bien joué, on est relativement content”. La paire vainqueur empoche par la même occasion un prix atteignant les 300 euros.

Un tournoi qui confirme l’engouement local et national pour ce sport en plein développement. La compétition qui s’est déroulée avec le top 70 français de padel, Florian Guiral. Mais le local de l’étape a donc dû s’incliner en finale après l’abandon de son partenaire.

Robin Lopez