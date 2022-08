Ariège. Un festival de musique classique à Saint-Girons

À Saint-Girons, en Ariège, se tient pendant trois jours le festival municipal de musique classique “D’une rive à l’autre”. Rendez vous les 13 et 14 juillet avec l’Orchestre de chambre d’hôte et celui de l’Opéra de Paris.

Trois formations de musique classique vont se produire à Saint-Girons dans le cadre du festival “D’une rive à l’autre”, dont l’orchestre de chambre d’hôte, réuni en quartet sous la houlette de Jean-Paul Raffit (affiche de l’évènement).

C’est la deuxième édition de cette jeune manifestation organisée par la municipalité, et la première, en réalité, dans un contexte sanitaire moins tendu. Le festival de musique classique “D’une rive à l’autre” se tient à Saint-Girons (Ariège), du vendredi 12 au dimanche 14 août 2022. Les concerts ont lieu chaque soir à 18h30, dans différents endroits de la ville.

Les concerts du week-end à Saint-Girons

Ce samedi 13 août, à la salle Max Linder, le festival accueillera Jean-Paul Raffit et l’Orchestre de chambre d’hôte. Un quartet composé d’Isabelle Bagur à la flute traversière, d’Olivier Capelle aux voix, de Joël Trolonge à la contrebasse, et de Jean-Paul Raffit lui-même, à la guitare électrique. Les musiciens proposent des compositions où jazz, musique classique et actuelle s’entremêlent.

Un autre orchestre sera représenté à Saint-Girons pour ce festival, et pas des moindres : celui de l’Opéra national de Paris. Plus précisément un quintet à cordes, emmené par Frédéric Laroque. Ce dernier, violoniste supersoliste, interprètera dans l’église de la ville le répertoire de Mozart, Bach, et même les quatre saisons de Vivaldi.

Une autre église de Saint-Girons avait accueilli en ces murs un concert de musique classique, en ouverture du festival ce vendredi 12 août. C’était le trio Sonans qui s’était produit à Saint-Valier.

Informations supplémentaire auprès de la mairie : 05 61 04 03 20. Tarif à partir de 6€, gratuit pour les moins de 15 ans.