Saint-Girons. L’architecte du nouveau cinéma et de la nouvelle salle de spectacle choisi

A Saint-Girons dans l’Ariège, le projet d’un nouveau cinéma et d’une nouvelle salle de spectacle avance. Le choix de l’architecte vient d’être fait.

Trois salles de cinéma seront alors créée dans ce futur complexe de Saint-Girons. (CC BY-SA Alexandre Chassignon / Flickr)

Un pas de plus. Le projet de longue haleine d’un centre culturel à Saint-Girons dans l’Ariège avance. Le jeudi 19 mai 2022, le cabinet d’architecture Atelier King Kong a emporté le marché public pour la maîtrise d’œuvre sur esquisse. L’entreprise basée à Bordeaux est déjà bien implantée en Occitanie avec de nombreuses réalisations.

Un nouveau cinéma labellisé “art et essai”

Le projet à Saint-Girons date de quelques années maintenant, et les élus de la communauté de communes Couserans-Pyrénées se sont décidés sur sa réalisation. Ils prévoient de créer un centre culturel sur le site du Parc des Expositions. Le futur espace devrait proposer les services d’une nouvelle salle de spectacle, trois salles de cinéma ou encore une école de musique sur un total de 2.400 m².

La salle de spectacle pourra accueillir 350 personnes assises et 500 debout. En ce qui concerne les salles de cinéma, le complexe sera labellisé “art et essai”. Il accueillera une salle de 180 places, une de 100 et une de 80. A savoir que Saint-Girons a déjà une salle de cinéma de 277 places, le Max-Linder.

Le nouveau complexe devrait ouvrir ses portes fin 2024 tout en sachant que les travaux doivent commencer en 2023.