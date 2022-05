La foire de Tarascon-sur-Ariège est de retour

La foire de Tarascon-sur-Ariège se tiendra les 7 et 8 mai. Ce rendez-vous marque la montée des troupeaux en estive. C’est une des plus anciennes et plus grandes foires d’Occitanie.

La Grande Foire de Tarascon-sur-Ariège est organisée à la fin des vacances de Pâques © Mairie de Tarascon

Il y a la foire de Paris, celle de Toulouse, de Montauban. Mais il y a aussi la Foire de Tarascon-sur-Ariège. C’est une des plus anciennes d’Occitanie. Les premiers écrits à son sujet datent de 1258. Il s’agit d’une autorisation signée par le comte de Foix, Roger IV. C’est aussi une des plus grandes foires de la région. Elle prend possession de tout le cœur de la ville. La prochaine édition de ce rendez-vous est prévue les samedi 7 et dimanche 8 mai.

Les dernières éditions ont été perturbées par l’épidémie de coronavirus. La prochaine édition revêt donc un caractère de retrouvailles. « Véritable vitrine de l’artisanat et de l’élevage de montagne, la Foire de printemps réunit au cœur de la vieille ville, éleveurs et leurs animaux, artisans et producteurs locaux, exposants divers et variés, et propose de nombreuses animations pour toute la famille », annonce la municipalité.

Ouverture de la Foire de Tarascon-sur-Ariège avec une exposition des races ariégeoise

Outre les marchés bestiaux et les expositions de bovins et d’ovins, une exposition vente horticole est également au programme. Sans compter les déambulations de bandas et les danses folkloriques.

La Foire de Tarascon-sur-Ariège commence samedi dès 9 heures avec l’exposition des races ariégeoises, une exposition-vente horticole et des animations musicales dans toute la ville. Le groupe folklorique La Ribambelle de Tarascon-en-Provence fera ensuite une présentation sur les coups de 10h15. L’événement se clôture le lendemain avec la remise des médailles aux agriculteurs sur place Garrigou à partir de 16 heures.

Informations pratiques : le programme complet de la foire de Tarascon-sur-Ariège est disponible le site de la mairie.