Covid-19 et protocole sanitaire : le point en Occitanie à une semaine de la rentrée

L’épidémie de Covid-19 est en recul en Occitanie à l’approche de la rentrée. Le taux d’incidence était en effet de 274 cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours le 18 août dernier, soit 100 cas en moyenne de moins que la semaine précédente. Des chiffres similaires à ceux de 2021 à la même période. Pourtant, les mesures sanitaires applicables dans les établissements scolaires dès la rentrée sont bien moins strictes. Le point.

La rentrée approche. Et le nombre de contaminations à la Covid-19 diminue en Occitanie depuis le début du mois d’août. Selon les dernières données transmises par Santé Publique France, le taux d’incidence atteint les 274 cas en moyenne pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours dans la région à la date du 18 août, alors qu’il était de 374 cas en moyenne sur 100 000 habitants la semaine précédente.

Dans le détail, l’Ariège, le Gard et les Pyrénées-Orientales sont les territoires les plus touchés au niveau départemental. Ils ont un taux d’incidence qui dépasse les 300 contaminations en moyenne. Cet indicateur est bien plus bas en Haute-Garonne (220), dans le Tarn-et-Garonne (230), le Tarn (238) et les Hautes-Pyrénées (239).

Situation épidémique quasi identique à celle de la rentrée dernière en Occitanie

Durant les semaines qui précédaient la rentrée 2021, l’épidémie reculait également. Le taux d’incidence était de 195 contaminations en moyenne sur les sept derniers jours à la date du 4 septembre, soit deux jours après la rentrée officielle des élèves, alors qu’il était de 288 cas au 24 août.

Une situation quasi-similaire à celle d’aujourd’hui. Pourtant, le gouvernement avait prévu des protocoles sanitaires bien plus contraignants pour l’ensemble des élèves et du personnel des écoles, collèges et lycées français.

Isolements, masques, distanciations… c’était la rentrée 2021

À la fin du mois de juillet 2021, le gouvernement annonçait les protocoles sanitaires prévus dans les établissements pour l’année scolaire à venir, en fonction des niveaux d’alerte. Il en existait quatre : le niveau 1 (vert), le niveau 2 (jaune), le niveau 3 (orange) et le niveau 4 (rouge). Pour la rentrée, l’ex-ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer avait opté pour un passage au niveau 2. Les élèves, enseignants et autres personnels étaient alors dans l’obligation de porter un masque en intérieur, de maintenir une distanciation physique et les récréations devaient être organisées en fonction des groupes de niveaux.

À la cantine, les chaises étaient disposées dans la mesure du possible en quinconce. Les élèves devaient manger tous les jours à la même place. Enfin, dès qu’un cas de Covid-19 était confirmé dans une classe du second degré, les élèves à risque ou ne disposant pas d’une couverture vaccinale complète étaient isolés durant sept jours et devaient effectuer un test avant de revenir en cours.

Un protocole sanitaire moins contraignant pour cette année scolaire

Si la situation épidémique est assez identique à celle de la même période l’année dernière en Occitanie, les protocoles sanitaires prévus par le gouvernement au niveau national changent, et s’allègent, pour cette année scolaire 2022/2023. Il n’existe désormais que trois niveaux d’alerte désormais : le niveau 1 (vert), le niveau 2 (orange) et le niveau 3 (rouge). Les mesures sanitaires prévues dans ce dernier seuil d’alerte sont moins strictes que celles du niveau maximal (4) de l’année précédente.

Concernant l’accueil des élèves par exemple : cette année, en cas de passage au niveau rouge (3), l’accueil des élèves pourra être hybride au lycée lorsque la configuration de l’établissement le nécessite. L’année dernière, en cas de passage au niveau rouge (4), l‘hybridation était systématique, avec une limitation des effectifs à 50 % pour les élèves de 4ème, de 3ème et de lycée.

Les mesures applicables pour la rentrée 2022

Le niveau d’alerte applicable pour cette rentrée 2022 est le niveau “socle”, a annoncé le gouvernement. Celui-ci correspond au niveau minimal du protocole sanitaire. L’enseignement sera assuré à 100 % en présentiel. Le port du masque n’est, pour l’heure, pas obligatoire, ni en intérieur, ni en extérieur. Il le deviendra si les règles changent pour la population générale. « Toutefois, le port du masque reste recommandé dans les lieux clos et mal ventilés, en cas de grande promiscuité et pour les personnes vulnérables », souligne le gouvernement. Aussi, aucune limitation n’est imposée pour la cantine, de même que pour les temps de récréation et les activités sportives.

Pour ce qui est du contact-tracing, comme pour le port du masque, les règles sont identiques à celles applicables pour la population générale. Cela signifie qu’actuellement, un élève doit simplement réaliser un autotest deux jours après son contact avec la personne contaminée. S’il est positif, il s’isole. S’il est négatif, il continue d’aller à l’école.

Que faire en cas de contamination à la Covid-19 ?

Là-aussi, en cas de contamination à la Covid-19, les règles applicables dans les écoles, collèges et lycées d’Occitanie sont identiques à celles émises pour la population générale pour cette année 2022/2023.

Si un élève d’école maternelle ou élémentaire est positif, il doit s’isoler pendant sept jours. S’il réalise un test antigénique ou PCR au cinquième jour de l’isolement et que celui-ci s’avère négatif (et qu’il n’a pas de symptômes depuis 48 heures), il peut retourner en cours.

Les règles sont les mêmes pour les collégiens et les lycéens vaccinés. Par contre, si un élève de collège ou de lycée est positif, et qu’il n’est pas vacciné, il doit s’isoler pendant dix jours. Toutefois, cet isolement peut être réduit à sept jours si ce même élève réalise un test antigénique ou PCR et qu’il est négatif (là aussi, en l’absence de symptômes depuis 48 heures).