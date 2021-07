Covid : les hôpitaux d’Occitanie cherchent du renfort

La vaccination continue de progresser en Occitanie. Malgré les différents dispositifs en place, le Covid circule activement. Une situation qui se ressent dans les hôpitaux. Les hôpitaux qui cherchent d’ailleurs du renfort pour faire face à la situation.

Alors que les indicateurs ne cessent de progresser dans notre région, tous les acteurs sont fortement mobilisés pour accélérer la vaccination. En complément des dispositifs classiques, les initiatives se multiplient partout en Occitanie pour favoriser l’accès à la vaccination au plus près des besoins. Avec entre autre l’élargissement des horaires des centres, des opérations de vaccination éphémères sans rendez-vous, des opérations itinérantes de proximité vers les zones rurales et les lieux touristiques. À titre d’exemple, dès la semaine prochaine, le dispositif Proxivaccin camping porté par la Région Occitanie et la Croix-Rouge française permettra aux clients et professionnels des campings adhérents de se faire vacciner sur leur lieu de vacances.

Grâce à ces dispositifs, la vaccination continue de progresser dans la région. Depuis le début de l’année, plus de 6,5 millions de doses de vaccins ont été administrées en Occitanie. Cela représente 3,7 millions de personnes dans la région, ce qui signifie que 76,9% de la population de plus de 18 ans a déjà reçu une dose.

Malgré cela, le Covid circule toujours et il circule même plus activement ces dernières semaines. Effectivement, 6,9% des tests en moyenne sont positifs. La semaine dernière, 3 434 nouveaux cas ont été enregistrés par jour.

Dans les hôpitaux, les chiffres sont de nouveau en hausse. En ce moment, 666 hospitalisations sont en cours. Cela représente 112 patients supplémentaires par rapport au dernier point de l’ARS Occitanie. On compte aussi 120 personnes en réanimation et en soins critiques. Cela représente une augmentation de 31 malades. Depuis le début de l’épidémie, 4 635 personnes sont décédés à l’hôpital en raison du Covid. Lors des trois derniers jours, 31 personnes ont succombé au virus.

Les hôpitaux en quête de renfort

Depuis le début de l’épidémie les professionnels de la santé et du secteur médico-social sont fortement mobilisés. En parallèle, les établissements sanitaires et médico-sociaux font face à de fortes difficultés accentuées par la période estivale. Le Ministère des Solidarités et de la Santé a développé une plateforme pour mettre en relation les propositions d’appui des professionnels et les besoins de renforts de ces structures. Vous êtes médecins, infirmier, aide-soignant, médiateur LAC, étudiant, retraité, les établissements d’Occitanie ont toujours besoin de vous ! Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui sur le site RenfortRH.