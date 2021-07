Occitanie. La 4ème vague de Covid-19 commence à se faire ressentir dans les hôpitaux

Alors que le taux d’incidence continue d’augmenter rapidement en Occitanie, l’activité Covid dans les hôpitaux repart également à la hausse.

L’augmentation forte et rapide des taux d’incidence se confirme dans tous les départements d’Occitanie, région particulièrement touchée par la 4ème vague de Covid avec un taux moyen de 360 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

Impact sur le système de santé

Mais la principale information du dernier point de situation fourni par l’Agence régionale de santé est que cette 4ème de vague de Covid se traduit désormais par une hausse des indicateurs dans les hôpitaux. “L’impact sur le système de santé, est désormais significatif : on enregistre une hausse importante des passages aux urgences pour Covid, des consultations des médecins de ville, mais également des hospitalisations conventionnelles , ainsi qu’en réanimation ou en soins critiques”, indique l’ARS.

Hospitalisations en hausse

Concrètement 554 hospitalisations sont en cours actuellement dans la région (dont 89 en réanimation et soins critiques). C’est 65 de plus que lors du précédent bulletin, il y a quelques jours. Des chiffres qui restent toutefois bien en deçà de ce qu’ont connu les hôpitaux d’Occitanie lors des première et deuxième vague de Covid au printemps et à l’automne 2020.

Pour autant, ce début de nouvelle augmentation de l’activité est prise au sérieux par les autorités de santé. Comme en témoigne, par exemple, la décision de la direction du CHIVA en Ariège, de fermer temporairement les urgences de Lavelanet pour redéployer des personnels vers les unités Covid.

Plus de 6 millions de doses de vaccin injectées en Occitanie

En ce qui concerne la vaccination, le cap des 6 millions de doses est désormais franchi en Occitanie. Dans le détail, 3,6 millions de personnes ont reçu une première injection, soit 74 % de la popultion de plus 18 ans.