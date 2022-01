Covid-19 : Où trouver un centre de vaccination en Haute-Garonne ?

Pour répondre à la forte de demande de doses de rappel, et plus largement à l’augmentation des prises de rendez-vous prévues dans les prochaines semaines, la préfecture de Haute-Garonne annonce l’ouverture de cinq nouveaux centres de vaccination. Ce qui porte à 16 le nombre d’établissements. On fait le point.

La préfecture de Haute-Garonne annonce l’ouverture de cinq nouveaux centres de vaccination en ce début du mois de janvier. Cette initiative est liée à la forte demande de doses de rappel. Elle a également pour objectif de répondre à l’augmentation de prises de rendez-vous prévues dans les prochaines semaines, suite aux nouvelles décisions gouvernementales.

En effet, dès la mi-janvier, les personnes non vaccinées et celles qui n’ont pas effectué leur dose de rappel dans un délai de sept mois après leur dernière injection devraient perdre la validité de leur pass sanitaire, qui va devrait devenir un pass vaccinal. À partir du 15 février, ce délai sera de quatre mois. Près de deux millions de personnes sont concernées en Occitanie par une possible annulation de leur pass, selon l’Agence régionale de santé (ARS).

Ouverture de cinq nouveaux centres de vaccination en Haute-Garonne

Dès la fin de semaine, cinq nouveaux centres de vaccination auront donc ouvert leurs portes dans le département de la Haute-Garonne.

Celui de Saint-Lys à ouvert ce lundi 10 janvier dans la salle du Moulin de la Jalousie. Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, puis de 14h à 16h.

Celui de Colomiers ouvrira ce mardi 11 janvier dans la salle Capitany (12 avenue Yves Brunaud). Horaires : du mardi au samedi, de 9h à 13h, puis de 14h à 18h.

Celui de Revel ouvrira ce mercredi 12 janvier dans la salle Claude Nougaro (2 rue Padouvenc de Castres). Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 13h puis de 14h à 17h.

Celui de Toulouse-Mermoz ouvrira ce jeudi 13 janvier dans le Hall 8 de l’Île du Ramier (allée Fernand Jourdant). Horaires : tous les jours de 9h30 à 20h.

Celui de Cadours ouvrira aussi ce jeudi 13 janvier dans la salle intercommunale (sur le cour des anciens combattants). Horaires : du lundi au samedi de 9h à 13h puis de 14h à 18h.

Pour information, seuls les centres de Colomiers et de Cadours (que le mercredi) vaccinent les enfants de 5 à 11 ans. L’ensemble des nouveaux établissements fonctionne par rendez-vous via la plateforme Keldoc.com.

Liste des centres de vaccination déjà existants en Haute-Garonne

Pour rappel, 11 autres centres de vaccination sont actuellement actifs en Haute-Garonne :

À Bagnères de Luchon dans le pavillon Normand (Boulevard E. Rostand)

dans le pavillon Normand (Boulevard E. Rostand) À Labège (65 rue du Chêne vert)

(65 rue du Chêne vert) À Lespinasse (18 rue des Lacs)

(18 rue des Lacs) À Montastruc-la-Conseillère (5 rue René Delmas)

(5 rue René Delmas) À Muret , dans la salle Horizon Pyrénées (Avenue des Pyrénées)

, dans la salle Horizon Pyrénées (Avenue des Pyrénées) À Toulouse , sur la place de la Daurade (17 place de la Daurade)

, sur la place de la Daurade (17 place de la Daurade) À Toulouse , sur les allées de Barcelone (22 allées de Barcelone)

, sur les allées de Barcelone (22 allées de Barcelone) À Toulouse , au CHU sur le site de Larrey et de Purpan

, au CHU sur le site de Larrey et de Purpan À Toulouse , dans le Hall 8 de l’Île du Ramier

, dans le Hall 8 de l’Île du Ramier À Villefranche-de-Lauragais (69 avenue de la Fontasse)

(69 avenue de la Fontasse) À Villeneuve-de-Rivière (1 route de la croix de Cassagne)

La liste complète des centres de vaccination est disponible sur le site sante.fr. Une carte géographique a même été élaborée :