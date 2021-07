Covid-19 : des chiffres qui repartent à la hausse dans les hôpitaux d’Occitanie 

Les indicateurs se dégradent. Le variant Delta, de plus en plus présent dans la région est en partie responsable de la hausse des contaminations. Plus préoccupants, les chiffres dans les hôpitaux sont aussi en augmentation.

Le variant Delta circule de plus en plus en Occitanie. Il est nettement plus contagieux et les indicateurs épidémiologiques enregistrent une dégradation très rapide. La région Occitanie a déjà dépassé les seuils d’alerte. Face au risque d’un nouveau rebond épidémique, la mobilisation se renforce pour accélérer la vaccination de tous ceux qui ne sont pas encore protégés par un vaccin. Le Président de la République vient d’appeler tous les Français à se faire vacciner cet été. Sur le terrain, cet appel a suscité un nouvel engouement.

Tous les acteurs qui portent la campagne de vaccination dans la région sont mobilisés tout l’été pour continuer à vacciner tous ceux qui le souhaitent. L’appel concerne en priorité les soignants, les jeunes et tous ceux qui ne sont pas encore protégés malgré un état de santé fragile.

Des chiffres liés au Covid qui remontent

Car depuis quelques jours, les indicateurs liés au Covid remontent. Désormais, 1,8% des tests sont positifs, et on compte 480 cas positifs par jour en moyenne.

Dans les hôpitaux, les chiffres sont aussi en hausse. On compte actuellement 445 hospitalisations en cours. C’est 19 patients de plus par rapport au dernier point de l’ARS. On enregistre aussi 53 malades en réanimation et soins critiques. Il s’agit là d’une hausse de 8 patients. Depuis le début de l’épidémie, 4606 personnes ont perdu la vie en Occitanie à cause du Covid. Lors des 4 derniers jours, 4 personnes sont décédées.

Sur une échelle réduite, la Haute-Garonne reste le département ou le virus circule le plus. En région toulousaine, il y a 121 hospitalisations en cours contre 2 dans le Lot.