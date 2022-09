Tarn. Réouverture de la RD 964 entre Gaillac et Graulhet

Après plusieurs semaines de travaux, la RD 964, reliant Gaillac à Graulhet, sera à nouveau ouverte à la circulation dès ce mercredi 31 août.

La circulation était coupée sur la RD 964 entre Gaillac et Graulhet durant tout l’été pour travaux. © Conseil départemental du Tarn

Les travaux sont enfin terminés. Après plusieurs semaines de travaux durant l’été, la RD 964, reliant Gaillac à Graulhet dans le Tarn, sera à nouveau ouverte à la circulation dès la soirée du mercredi 31 août.

« D’un montant de 2,4 millions d’euros, ces travaux ont permis de recalibrer la chaussée et d’aménager un carrefour “tourne-à-gauche” avec le chemin des Martisses intégrant deux arrêts de transport collectif », explique le conseil départemental du Tarn dans un communiqué.

Fin des travaux sur le RD 964 juste à temps pour la rentrée

Les travaux de la RD 964 entre Gaillac et Graulhet se terminent juste avant la rentrée scolaire. « Les délais de travaux étaient volontairement très courts et ont été réalisés en période estivale, afin de réduire les nuisances pour les populations, et limiter l’impact sur l’activité économique et les transports scolaires », note dans un communiqué Christophe Ramond, président du conseil départemental.

Il rappelle que « depuis 2016, le Département a mobilisé 10,36 millions d’euros pour améliorer et sécuriser les déplacements sur cet axe. « Le Département du Tarn s’engage pour le développement du réseau routier tarnais avec le plan pluriannuel d’investissement routier de plus de 280 millions d’euros sur dix ans, et l’adoption d’un guide d’entretien durable des routes départementales qui comprend de nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. La réfection de cet axe prioritaire a notamment été réalisée en réutilisant les matériaux. »