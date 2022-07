Tarn. Les travaux sur la RD 964 entre Gaillac et Graulhet dureront tout l’été

Des travaux de recalibrage de la chaussée et d’aménagement d’un carrefour sur la route départementale (RD 964) reliant Gaillac et Graulhet sont actuellement en cours. Ils devraient se terminer à la fin de l’été, le 31 août. La circulation est donc coupée sur la portion de route concernée pendant un mois et demi.

La circulation est coupée sur la RD 964 entre Gaillac et Graulhet durant tout l’été 2022 © Conseil départemental du Tarn

« Plus de sécurité sur la RD 964 ». Voici la volonté affichée par le conseil départemental du Tarn qui chaperonne, depuis le 11 juillet, des travaux sur la route départementale reliant Gaillac à Graulhet. Ils se déroulent précisément sur la portion comprise entre les carrefours de la voie communale du Barri et du chemin du Lac, à hauteur de la commune de Técou.

Cette nouvelle tranche de travaux, d’un montant de 2,4 millions d’euros, a pour objectif de recalibrer la chaussée et d’aménager un carrefour dit “tourne-à-gauche” avec le chemin des Martisses. Deux arrêts de transports collectifs seront construits ici. Le chantier devrait durer tout l’été. Il doit se terminer pour le 31 août prochain.

Les impacts des travaux entre Gaillac Graulhet sur la circulation

En raison des travaux entre Gaillac et Graulhet, la circulation est donc coupée sur la portion de la route départementale concernée. « Les délais de travaux sont volontairement très courts et sont réalisés en période estivale, afin de réduire les nuisances pour les populations, et limiter l’impact sur l’activité économique et les transports scolaires », explique le Conseil départemental du Tarn.

En conséquence, des déviations sont mises en place :