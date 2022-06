Canicule. Plusieurs incendies quasiment en même temps dans le Tarn

Le département du Tarn a été frappé par plusieurs incendies, quasiment simultanés, jeudi 16 juin. Ils sont favorisés par la chaleur et la sécheresse.

Le Tarn a été frappé par plusieurs incendies jeudi 16 juin. Ils sont favorisés par la chaleur et la sécheresse. CC Andrea / pixabay

La chaleur et la sécheresse ne font pas bon ménage. Après l’Aveyron et le Lot, le département du Tarn a été frappé pas plusieurs incendies, quasiment simultanés, durant l’après-midi du jeudi 16 juin, comme le rapporte France 3.

Une période propice aux incendies dans le Tarn

Sur la commune d’Albi, à une trentaine de kilomètres au sud d’Albi, une récolte sur pied a pris feu et près de sept hectares sont partis en fumée. Une trentaine de soldats du feu ont été mobilisés.

Du côté de la commune de Cambounet-sur-le-Sor, à 45 kilomètres au sud d’Albi, c’est un feu de chaume qui s’est propagé à un champ de récolte sur pied. Ici, une vingtaine de pompiers ont dû être appelés et un hectare a brûlé.

Enfin, sur la commune de Sainte-Gemme, à 30 kilomètres au nord d’Albi, un feu de sous-bois a mobilisé une quarantaine de sapeurs-pompiers. Quatre habitations étaient menacées par cet incendie et deux hectares ont brûlé.

La période actuelle est propice à des départs d’incendie, avec une chaleur importante associée à une sécheresse précoce. Avec le placement de plusieurs départements, dont le Tarn, les préfectures ont multiplié les appels à la vigilance.

Quatre mille feux de forêt en France l’an dernier

Chaque année, plus de 4 000 départs de feux de forêt sont comptabilisés en France, essentiellement dans la moitié sud. L’an dernier, des incendies ont notamment touché le Var, le Vaucluse et l’Aude.

Une commune sur cinq est exposée au risque de feux de forêt, mais quatre régions regroupent plus de 85 % des communes concernées : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est en majorité le pourtour méditerranéen qui est touché, zone en moyenne plus exposée aux risques climatiques.