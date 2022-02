Tarn-et-Garonne. Nouvelle opération de vaccination des personnes précaires

Une nouvelle opération de vaccination pour les personnes en situation de précarité est organisée dans le Tarn-et-Garonne. Après Monclar-de-Quercy et Montauban, l’association APAS 82 se mobilise ce jeudi 3 février à Moissac.

La préfecture du Tarn-et-Garonne facilite l’accès à la vaccination des publics vulnérables. Elle organise ainsi, avec l’appui de l’Agence régionale de santé (ARS) et l’assurance maladie, plusieurs opérations de vaccination au sein des structures d’accueil des personnes précaires du territoire, avec l’aide des équipes de l’association APAS 82, mobilisées pour l’occasion.

Après les villes de Monclar-de-Quercy et de Montauban, c’est au tour de Moissac d’accueillir ce dispositif, ce jeudi 3 février. Ainsi, les personnes en difficulté pourront recevoir une première dose de vaccin ou compléter leur schéma vaccinal, à partir 9h30 à l’association Escale Confluence (23 chemin du Vignoble), et dès 11h30 à l’association Espace et Vie de Moissac (2 rue de la Maladrerie).

Ce n’est pas la première fois que le Département s’inscrit dans cette démarche. En effet, au mois de juillet 2021, ce même type d’action avait permis de vacciner 101 personnes précaires dans le Tarn-et-Garonne.

Pour rappel, au 23 janvier dernier, 74.1 % de la population de 12 ans ou plus du Tarn-et-Garonne affichait un schéma vaccinal complet.

Un taux d’incidence à la hausse mais peu d’hospitalisations

Le virus continue de circuler dans le Tarn-et-Garonne. Selon les dernières données épidémiologiques, le taux d’incidence s’élevait à 4292.9 cas positifs à la Covid-19 pour 100 000 habitants, au 29 janvier dernier, soit une augmentation de 3.93% en une semaine.

Néanmoins, le bilan du nombre d’hospitalisations enregistré sur cette même période, est, lui, encourageant. Le 1er février, le département affichait une moyenne de 8 nouvelles hospitalisations quotidiennes, soit une baisse de 11.11% sur les sept derniers jours. De plus, aucune de ces personnes hospitalisées n’a été admise en soins critiques.

Charlotte Benatti