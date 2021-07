Covid-19 : Des opérations de vaccination pour les plus précaires dans le Tarn-et-Garonne

90 personnes en situation de grande précarité ont été vaccinées contre la Covid-19, ce jeudi 22 juillet dans le département de Tarn-et-Garonne, au sein de structures d’hébergement d’urgence.

Dans le Tarn-et-Garonne, quatre opérations de vaccination ont eu lieu, ce jeudi 22 juillet, au sein de structures destinées aux populations en situation de grande précarité. Au total, 90 personnes ont pu se faire vacciner, au centre Emmaüs de Pompignan, au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Monclar-de-Quercy, à l’association Relience 82 de Montauban, et à l’association Escale Confluences de Moissac. Un dispositif similaire sera mis en place, le 26 août prochain, pour l’injection de la deuxième dose de vaccin. Il s’agit d’« aller vers les personnes les plus éloignées du système de soins », explique les services de la préfecture du département, qui se félicitent du succès de ces opérations. Celles-ci ont été coordonnées par l’ARS Occitanie, la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, et la Caisse primaire d’assurance maladie.

Une accélération de la Covid-19 dans le Tarn-et-Garonne

Les dernières données épidémiologiques dans le Tarn-et-Garonne, au 21 juillet, continuent d’afficher une hausse de la circulation de la Covid-19. En deux jours, le taux d’incidence est passé de 76 à 101 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité de 2,5 à 3,2. 49,7% de la population ont reçu une première injection et 37.3% ont un schéma vaccinal complet.

Source : communiqué de presse